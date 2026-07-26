Meta čelí kritice. AI údajně maže účty bez možnosti odvolání se na lidské moderátory

Zdroj: Hollywood Reporter (se soulasem)
Meta čelí rostoucí kritice kvůli automatizovanému moderování obsahu. Stále více uživatelů si stěžuje, že jim Facebook, Instagram nebo WhatsApp zablokovaly účet bez dostatečného vysvětlení a bez možnosti obrátit se na skutečného pracovníka společnosti.
Meta ve velkém nasadila AI moderování obsahu
Jedním z údajně postižených uživatelů je Camille Hanson, které Meta v březnu oznámila smazání účtů na Facebooku a Instagramu kvůli údajnému porušení pravidel proti podvodům. S manželem přitom provozovala firmu na výuku angličtiny s téměř milionem sledujících. Odvolání bylo neúspěšné a Meta následně oznámila, že účet bude trvale odstraněn bez možnosti dalšího přezkoumání. Podobné zkušenosti podle dostupných informací popisují tisíce dalších uživatelů.
Meta letos oznámila, že větší část moderování i vyřizování odvolání převezme umělá inteligence. Krátce nato firma propustila tisíce zaměstnanců, včetně lidí, kteří se těmito případy zabývali. Více než 60 000 lidí už podepsalo petici požadující větší transparentnost a možnost lidského přezkoumání zablokovaných účtů.
Mluvčí společnosti Daniel Roberts uvedl, že nové AI systémy vykazují o 13 % méně chybných rozhodnutí než lidští moderátoři. Zároveň odhalí o 10 % více porušení pravidel. Přesto se objevují případy, kdy byly účty zablokovány kvůli velmi závažným obviněním, například šíření materiálů se zneužíváním dětí, přestože jejich majitelé tvrdí, že šlo o omyl nebo důsledek napadení účtu.
V Evropě mají podobné chyby ještě větší dopad, protože stejné automatizované systémy zasahují také do služby WhatsApp, kterou mnoho lidí využívá ke každodenní komunikaci i práci. Meta sice tvrdí, že nejdůležitější rozhodnutí stále provádějí lidští moderátoři, rostoucí počet stížností ale naznačují opak.
Zdroj: thenextweb.com
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