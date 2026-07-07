Nové telefony Vivo sází na 7200mAh baterii a vysokou odolnost, pokulhávají však ve výbavě

Zdroj: Vivo
Vivo patří v současnosti mezi jedny z nejaktivnějších výrobců na trhu, soudě tedy podle množství nových mobilů. Sice nedávno byla uvedena zajímavá novinka, tak tentokrát zde máme Vivo G5i a Vivo G5z.
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Vivo G5i/Vivo G5z
Už jen podle Vivo G5i a Vivo G5z byste si řekli, že mobily se budou lišit v maličkostech, případně jeden bude mít vylepšené specifikace, ale není tomu tak. Jde o identická zařízení, jen s odlišnými názvy. Tyto modely jsou zpravidla určené pro mobilní operátory, takže se může stát, že se objeví i u těch evropských, ale je jedno, který z nich byste si koupili.
Vivo G5z zaujme hlavně svou baterií, která má kapacitu 7200 mAh a podporuje 44W nabíjení. Vedle toho potěší certifikace IP68 a IP69, takže ponoření do vody nebude vadit. Tím ale výčet zajímavých specifikací končí.
Vivo G5i/Vivo G5z disponují HD LCD displejem a o výkon se stará Snapdragon 4 Gen 2 z roku 2023, což je tedy hodně starý proces v mobilním světě. Sice bude dostačovat na většinu aplikací a případně i her. Naštěstí je spárovaný s rychlou pamětí a úložištěm, ale je škoda, že Vivo nepoužilo něco modernějšího.
Cena novinky začíná na 6 850 Kč bez daně a dalších poplatků, což je zcela neadekvátní vůči samotné výbavě. Snad ji společnost ještě upraví před případným vstupem na evropský trh, jinak nemá šanci v porovnání s konkurencí.
Specifikace Vivo G5i/Vivo G5z
- displej: 6,75 palců, LCD, obnovovací frekvence až 120 Hz, rozlišení 1570 x 720 pixelů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm, 8 jader, 64-bit, 2x 2,2 GHz + 6x 1,95 GHz), Adreno 613 GPU
- RAM: 6/8 GB LPDDR5
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16 s nadstavbou OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,8)
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- IP68 + IP69
- boční kapacitní čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G (SA/NSA), 4G LTE, Wi-Fi (Wi-Fi Display, MU-MIMO), Bluetooth 4.2 (SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive), GPS (L1), BeiDou (B1C + B1I), GLONASS (G1), Galileo (E1), QZSS (L1), AGPS, NFC, infraport, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,64 x 78,43 x 8,39 mm, 219 gramů (plastový středový rám, zadní kryt z kompozitního materiálu)
- baterie a nabíjení: 7200 mAh + 44W
Zdroj: gizmochina.com
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