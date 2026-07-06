Vivo dokončuje přírůstek X300e pro střední třídu

Vivo X300e - možná podoba | Zdroj: Ytechb
Do produktové řady X300 se zanedlouho zařadí v pořadí již šestý zástupce, který společnost Vivo pojmenuje X300e. Tento telefon na poměry střední třídy dostane lehce nadprůměrnou výbavu. Čínský výrobce sice získal potřebnou IMEI certifikaci k modelu v únoru, ale až nyní známe kompletní seznam specifikací. Oficiální vydání tak může proběhnout v nejbližším období.
Dobře našlápnuto
Vivo X300e by se mohl ukázat s plochým OLED panelem o úhlopříčce 6,59 palce, k němuž připojí 1,5K rozlišení. Hlavní výkon bude dodávat čipová sada Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu, které šťávu dodá baterie s kapacitou lehce přes 7 000 mAh. Samozřejmě u ní nasadí i technologii rychlého 90W nabíjení.
Celá konstrukce má lákat na kovový rámeček, tloušťku 7,99 mm a hmotnost 203 gramů. Tři objektivy fotoaparátu s technologií Zeiss Imaging Tuning budou umístěny do čtvercového ostrůvku. Sestava konkrétně počítá s hlavním 50MPx objektivem, 50MPx periskopickým snímačem od Sony a také 8MPx ultraširokoúhlým senzorem.
Dnešní výpis výbavy uzavírá 50MPx selfie kamerka a zatím nepotvrzený snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě přímo pod displejem. Nakonec některé stejné či podobné specifikace s nedávným modelem X300 FE mohou předpovídat cenovku přes 16 000 Kč po přepočtu. Každopádně další podrobnosti zjistíme už brzy.
Zdroje: ytechb.com, smartprix.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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