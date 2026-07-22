Samsung dnes odhalí novou generaci skládaček, sledujte představení živě

• 22. 7. 2026#Smartphony
Samsung dnes odhalí novou generaci skládaček, sledujte představení živě

V poslední době Samsung představil několik novinek, což je takové pravidlo před velkým odhalením nových zařízení. Právě na dnešek je naplánována velká akce, kde se máme dočkat i nového typu skládačky.

Nová ohebná zařízení

Samsung nějakou chvíli lákal na uvedení nových skládaček a mnoho náznaků naznačuje, že bude k dispozici nový typ, který rozšíří řadu na tři zařízení. Představení je naplánováno na 15:00 našeho času a vše můžete sledovat v oficiálním živém streamu.

Samozřejmě se můžete těšit na články o novinkách a také naše první dojmy.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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