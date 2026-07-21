Samsung rozšiřuje své služby o kreditní kartu Galaxy Card

Zdroj: Samsung
Už to bude sedm let, co Apple představil služby Card, tedy kreditní kartu pro zákazníky. Od té doby nedošlo k rozšíření a samotná služba si prošla i změnami. Nyní zde máme odpověď Samsungu.
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Samsung Galaxy Card
Novinka se jmenuje Samsung Galaxy Card a ve své podstatě se jedná o kreditní kartu, kterou lze platit. Současně obsahuje bonusy za nákupy, takže jde používáním získávat finance na další nákupy, ale je nutné pamatovat, že se jedná o úvěrový produkt. Pokud tedy zákazník neuhradí celý vyúčtovaný zůstatek do data splatnosti, začne se dlužná částka poměrně výrazně úročit (23,49 % až 32,24 % p.a.).
Samsung nestojí přímo za kartou sám, jde o co-branded produkt, na kterém se spolupracuje s Barclays US Consumer Bank a Visa. Jde tedy o takovou odpověď na Apple Card, ale s tím souvisí i to, že je dostupná jen v USA. Samsung láká například na:
- 5% peněžní odměny z nákupů provedených přímo u společnosti Samsung
- 3% peněžní odměny z nákupů uskutečněných pomocí Samsung Wallet
- 2% peněžní odměny na streamovacích službách, jako jsou Netflix, Disney+ a Spotify
- 1% peněžní odměny ze všech ostatních nákupů
- 20% sleva na Samsung VIP Advantage, a navíc 5% peněžní odměny při zakoupení nebo obnovení členství Samsung VIP Advantage
Celkem pochybujeme, že by se tato služba mohla v nějakém horizontu dostat do Evropy, případně do Česka. Kreditní karty nejsou tak oblíbené a občané EU spíše používají platební karty, kde se automaticky nevytváří dluh, o který je nutné se starat. Je ale vidět, že se Samsung snaží konkurenčně bojovat s Applem. Jestli půjde o úspěch nebo ne, ukáže jen čas.
Zdroj: Tisková zpráva
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