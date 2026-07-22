Podvodníci zneužívají falešné e-maily od X. Jediné kliknutí může znamenat ztrátu účtu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Kybernetičtí zločinci rozesílají nové phishingové e-maily, které věrně napodobují bezpečnostní upozornění sociální sítě X. Zprávy informují o údajném přihlášení z nového zařízení a vyzývají uživatele ke změně hesla nebo kontrole přístupu aplikací. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky, jejichž cílem je získat přihlašovací údaje nebo převzít účet.
Pozor na podvodné emaily ze sítě X
Podvodné e-maily využívají logo X, stejné barvy, grafiku i formátování jako oficiální bezpečnostní oznámení. Nechybí ani správná gramatika, takže pro běžného uživatele je poměrně hodně obtížné podvod rozpoznat. Ve zprávě se obvykle objevuje informace o přihlášení z neznámého zařízení na místě, kde se uživatel nikdy nenacházel. Součástí jsou odkazy pro změnu hesla nebo kontrolu oprávnění aplikací. Po kliknutí ale odkaz vede na falešnou přihlašovací stránku nebo vyzve k autorizaci škodlivé aplikace, která útočníkům umožní zmocnit se účtu i bez znalosti hesla.
Podle bezpečnostního experta společnosti ESET Jakea Moora útočníci po získání přístupu využívají napadené účty k šíření kryptoměnových podvodů, phishingových kampaní nebo dezinformací. Jen během loňského roku přišlo podle dostupných statistik přibližně 57 000 uživatelů sítě X o celkem 47 milionů dolarů v důsledku kryptoměnových phishingových útoků. Společnost X připomíná, že oficiální e-maily zasílá výhradně z domén @x.com nebo @e.x.com.
Společnost zároveň zdůrazňuje, že nikdy neposílá přílohy v bezpečnostních e-mailech, nepožaduje zaslání hesla e-mailem ani soukromou zprávou a skutečná upozornění obvykle obsahují více konkrétních informací o účtu. Naopak falešné zprávy často neuvádějí uživatelské jméno a obsahují jen obecné informace o údajném přihlášení.
Pokud jste pouze otevřeli odkaz, ale nikam jste nezadali své přihlašovací údaje, je pravděpodobné, váš účet pravděpodobně nebyl ohrožen a zůstává v bezpečí. Jestliže jste ale na podvodné stránce zadali heslo nebo jednorázový ověřovací kód je dobré okamžitě změnit heslo a aktivovat dvoufázové ověření (2FA).
Podvod využívá skutečnosti, že uživatelé jsou zvyklí klikat na odkazy z běžných bezpečnostních upozornění. S masivním rozvojem AI navíc vznikají stále věrnější kopie oficiálních e-mailů. Nejspolehlivější ochranou proto zůstává jednoduché pravidlo. Nikdy neotevírat odkazy z podobných e-mailů. Pokud máte podezření na problém se zabezpečením účtu, otevřete aplikaci X nebo přejděte na oficiální web. Skutečné bezpečnostní upozornění se zobrazí přímo tam.
Zdroj: thenextweb.com
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