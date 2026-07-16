Samsung představil technologii Flex Titanium. Slibuje odolnější ohebné displeje s méně viditelným ohybem

• 16. 7. 2026#Android #Smartphony
Samsung představil technologii Flex Titanium. Slibuje odolnější ohebné displeje s méně viditelným ohybem

Samsung Galaxy Z TriFold; zdroj: Dotekománie

Samsung představil novou technologii Flex Titanium, která by měla být součástí příští generace skládacích smartphonů Galaxy. Výrobce slibuje odolnější konstrukci, méně nápadný ohyb displeje a současně celkově menší tloušťku zařízení.

Samsung představil novou technologii pro ohebné displeje

Podle Samsungu je Flex Titanium výsledkem zkušeností získaných během sedmi generací skládacích telefonů Galaxy. Nová konstrukce kombinuje titanovou slitinu ve formě tenké fólie a titanovou nosnou vrstvu, které společně činí displej pevnější a zároveň umožňují jeho opakované ohýbání. Právě odolnost, tloušťka zařízení a viditelnost ohybu patří mezi nejčastější výtky uživatelů skládacích telefonů. Stejné problémy se podle spekulací snaží vyřešit také Apple u připravovaného skládacího iPhonu.

Samsung tvrdí, že nová titanová fólie je přibližně 20× tužší než dříve používaná polymerová vrstva, přesto si zachovává minimální tloušťku. Nově navržená titanová vrstva využívá speciální technologii zpracování otvorů, která podle výrobce zlepšuje spojení s displejem, eliminuje vzduchové mezery a poskytuje rovnoměrnější oporu při otevření telefonu.

samsung flex titanium

Zdroj: Neowin

Kromě mechanické konstrukce Samsung přepracoval také samotný OLED panel. Ten využívá novou architekturu a další generaci organických materiálů, které mají nabídnout živější obraz při nižší spotřebě energie.

Samsung zatím neprozradil všechny technické detaily. Potvrdil ale, že Flex Titanium bude součástí příští generace skládacích smartphonů Galaxy. Více informací se snad dozvíme v rámci akce Galaxy Unpacked, kde by měl Samsung představit své nové skládací telefony.

Zdroj: neowin.net

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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