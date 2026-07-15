Redmi 17C dostane podporu 5G sítí

• 15. 7. 2026#Android #Smartphony
Redmi 17C dostane podporu 5G sítí

Redmi 15C 5G | Zdroj: Mi

Firma Xiaomi pod značkou Redmi má rozpracovanou mobilní novinku, která v nabídce doplní jen pár týdnů starý model Redmi 17C ve 4G variantě. Tentokrát na řadu údajně dojde verze podporující 5G sítě. Nicméně hned v úvodu musíme krotit nadšení. Čínský gigant nechystá zcela nové zařízení, ale jen naváže na nepopulární tradici.

Těžký podprůměr

První informace přináší spolehlivý Geekbench, k němuž se připojují další známé databáze jako IMDA ze Singapuru nebo GSMA s přiřazeným IMEI číslem. Z dostupného seznamu můžeme zmínit nasazený osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku. Dále u něj byla k dispozici 4GB operační paměť RAM. V základu běžel operační systém Android 16.

Redmi 17C 5G

Redmi 17C 5G v Geekbench | Zdroj: TheTechOutlook

Kromě označení 2607FRNEAG nese také název „tornado“, což už v minulosti patřilo telefonům jako Poco C85 5G nebo Redmi 15C 5G. Proto lze počítat s tím, že přírůstek bude sdílet specifikace právě jako tito zástupci. Navíc spekulacím přihrává fakt, že naprosto stejný scénář potkalo Redmi 12C/13C či Poco F3/F4.

Redmi 17C 5G by tedy měl získat 6,9palcový HD+ displej, velkou 6 000mAh baterii s 33W nabíjením a hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Alespoň softwarová stránka potěší novější platformou HyperOS (Android 16), díky čemuž prodlouží jeho životnost. Další informace mohou vyjít v nejbližší době. Každopádně se model dočká mezinárodní dostupnosti a prodejní ceny do 4 000 Kč za nejvyšší konfiguraci.

Zdroje: gizmochina.com, thetechoutlook.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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