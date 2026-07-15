Redmi 17C dostane podporu 5G sítí

Redmi 15C 5G | Zdroj: Mi
Firma Xiaomi pod značkou Redmi má rozpracovanou mobilní novinku, která v nabídce doplní jen pár týdnů starý model Redmi 17C ve 4G variantě. Tentokrát na řadu údajně dojde verze podporující 5G sítě. Nicméně hned v úvodu musíme krotit nadšení. Čínský gigant nechystá zcela nové zařízení, ale jen naváže na nepopulární tradici.
Těžký podprůměr
První informace přináší spolehlivý Geekbench, k němuž se připojují další známé databáze jako IMDA ze Singapuru nebo GSMA s přiřazeným IMEI číslem. Z dostupného seznamu můžeme zmínit nasazený osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku. Dále u něj byla k dispozici 4GB operační paměť RAM. V základu běžel operační systém Android 16.
Kromě označení 2607FRNEAG nese také název „tornado“, což už v minulosti patřilo telefonům jako Poco C85 5G nebo Redmi 15C 5G. Proto lze počítat s tím, že přírůstek bude sdílet specifikace právě jako tito zástupci. Navíc spekulacím přihrává fakt, že naprosto stejný scénář potkalo Redmi 12C/13C či Poco F3/F4.
Redmi 17C 5G by tedy měl získat 6,9palcový HD+ displej, velkou 6 000mAh baterii s 33W nabíjením a hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Alespoň softwarová stránka potěší novější platformou HyperOS (Android 16), díky čemuž prodlouží jeho životnost. Další informace mohou vyjít v nejbližší době. Každopádně se model dočká mezinárodní dostupnosti a prodejní ceny do 4 000 Kč za nejvyšší konfiguraci.
According to Geekbench listing, it’s #REDMI17C5G with codename tornado. tornado was Redmi 15C 5G and POCO C85 5G, so looks like another rebrand of old device, but so far can’t find more info about differences (if any). https://t.co/9iX2YJPf0N pic.twitter.com/ytoZGJtGWx
— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 11, 2026
Zdroje: gizmochina.com, thetechoutlook.com
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