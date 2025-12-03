Redmi 15C 5G představen, doplňuje celou sérii

Zdroj: Redmi
Redmi sice často uvede několik mobilů najednou, ale pak se stejně dočkáme nějakého pokračování. Příkladem je základní série, která byla uvedena s modely Redmi 15, 15 5G a 15C. Pak došlo na představení Redmi 15R a dnes zde máme pokračování v podobě Redmi 15C 5G.
5G navíc
Dá se říci, že se jedná o vylepšenou variantu 15C, tedy že má podporu mobilních sítí páté generace navíc, ale je s tím spojena i výměna procesoru. V tomto modelu tepe Dimensity 6300 od Mediateku, tedy základní procesor s touto podporou. Ostatní specifikace odpovídají zacílení mobilu. Displej má například HD+ rozlišení, byť se 120Hz obnovovací frekvencí.
Dobrou zprávou je, že i Redmi 15C 5G má větší kapacitu baterie. Konkrétně se nabízí 6000 mAh, přičemž tloušťka mobilu nepřesáhla 8 mm. Nechybí ani odolnost vůči vodě a prachu, byť to není na ponoření do vody. Déšť by ale neměl uškodit. Redmi 15C 5G ještě spadá mezi mobily s konektorem pro sluchátka. Fotografická výbava je velmi základní, dokonce výrobce raději ani na svých stránkách neuvádí, jaké má rozlišení pomocní snímač na zadní straně.
Základní verze Redmi 15C 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 900 Kč, což není špatná částka na takový mobil. Je otázkou, jak moc se změní se vstupem na český trh. Předpokládáme, že se na pultech objeví v tichosti bez většího představení. Zatím ale nevíme, kdy se tak stane.
Specifikace Redmi 15C 5G
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 px, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 810 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader, až 2,4 GHz, 6nm)
- RAM: 4 / 6 / 8 GB (LPDDR4X)
- úložiště: 128 GB (UFS 2.2), microSD (až 1 TB)
- operační systém: Android 15 (HyperOS 2)
- Dual SIM: Dual SIM + microSD
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- pomocný foťák
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- zabezpečení: čtečka otisků prstů na boku, odemykání tváří
- audio: 3,5mm jack
- odolnost: IP64
- konektivita: 5G, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, FM rádio
- rozměry a hmotnost: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 211 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 33W nabíjení, 10W reverzní nabíjení
Zdroj: fonearena.com
