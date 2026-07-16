Google Fotky dají přímou možnost automatického střihu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google představil funkci Video Remix, která nabízí možnost změny například pozadí nebo celého grafického stylu konkrétního videa. Samozřejmě zde používá AI, ale na tyto novinky si budeme muset v našich končinách počkat. Mezitím se připravují změny pro editování videí.
Google Fotky představuje Video Remix s AI a mění design spodní lišty
Lepší střih?
Aplikace Google Fotky nabízí možnost ořezání videa přes nástroj Úpravy, ale zde musíte být relativně přesní, abyste střihli videa na správném místě. Ještě se nabízí jedna automatická funkce, ale ta není v Úpravách. Aplikace ji zobrazí při přehrávání skrze nabídku vytvoření klipu z videa, která se zobrazí nad časomírou. Nevýhodou je, že ji nelze vynutit a záleží jen na aplikaci, jestli ji zobrazí v návaznosti na detekci zajímavého momentu.
Nejnovější verze ale obsahuje části kódu, které naznačují, že dojde k menší změně. Kolegům ze zahraniční redakce se podařilo aktivovat patřičné části, díky čemuž se dozvídáme, že se v Úpravách objeví nové tlačítko pro automatický střih. Dalo by se říci, že tentokrát bude možné vyvolat tuto funkci přímo. Její princip je ale v podstatě jen ořezání začátku a konce videa v návaznosti na tom, jestli je to potřeba či nikoliv.
Aplikace stále nenahradí běžnější editační nástroje, ale třeba toto mnozí uvítají. Současně vývojáři chystají změnu některých textů, aby byly výstižnější, jako je třeba změna z Auto na Rychlá oprava.
Zdroj: androidauthority.com
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