Google Fotky vylepší práci s videem: snazší export snímků v plné kvalitě

Zdroj: Google
Nedávno Google přidal do služby Fotky novou funkci Video Remix, což je v podstatě další nástroj s AI pro modifikaci videa jako takového. V našich končinách si asi budeme muset chvíli počkat na dostupnost, ale mezitím se asi objeví trochu praktičtější vychytávka.
Google Fotky představuje Video Remix s AI a mění design spodní lišty
Snímek z videa v originální kvalitě
Možná jste ani nevěděli, že si můžete uložit konkrétní snímek z videa v originální kvalitě bez nutnosti dělat screenshot (tedy snímek obrazovky). Funkce je ale zahrabaná v aplikaci. Musíte totiž jít v Google Fotkách u konkrétního videa do editačního nástroje. V dolním panelu se nenachází. Tato funkce se totiž skrývá u zobrazení času, kde je ikona foťáku. Jakmile na ni kliknete, zobrazí se možnost Exportovat snímek.
Toto byste asi jen tak nenašli a navíc textace nemusí být jasná všem uživatelům. Vývojáři ale pracují na praktičtějším umístění. Podařilo se aktivovat části zdrojového kódu, takže se nyní lze podívat, jak bude nové umístění vypadat. Níže můžete vidět, že se nabízí přímo tlačítko pro Uložení jako fotky.
Jednak to je na dobrém místě a hlavně je text tlačítka mnohem jasnější i pro běžné uživatele. Tato drobnost v aplikaci tak více méně ušetří hledání a pátrání, kde se funkce nachází. Kdy ale bude k dispozici, zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
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