Redmi 17C oficiálně: Design klame tělem, zaměřeno na nenáročné uživatele

• 23. 6. 2026#Android #Smartphony
Redmi 17C oficiálně: Design klame tělem, zaměřeno na nenáročné uživatele

Zdroj: Redmi

Hned po té, co Redmi představilo velmi zajímavou novinku v rámci série Turbo, tak zde máme další přírůstek v podobě Redmi 17C, tedy základní mobil se slabou výbavou.

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Žádný zázrak

Hned na první pohled u Redmi 17C asi zaujme zadní masivní fotomodul a možná byste si řekli, že se zde výrobce zaměřil na fotografické schopnosti, ale opak je pravdou. Specifikace zmiňují jen jeden 13MPx snímač na zadní straně. V některých otvorech tak může být nějaký nápomocný senzor, ale fotky bude dělat spíše podprůměrné.

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Zdroj: Redmi

Redmi 17C navíc zapadne do kategorie LTE mobilů. Ostatně byl použit procesor Helio G81, což je již starší kousek. Šetřilo se i na dalších místech, jak je vidět u operační paměti. Ta má velikost jen 4 GB, což je na dnešní dobu u Androidu poměrně málo. Baterie dostala kapacitu 5160 mAh, což je dnes spíše takový standard.

Výrobce sice uvádí, že by měl vydržet i hrubší zacházení, ale nevidíme jakoukoliv certifikaci kolem odolnosti. Redmi 17C má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy bude k dispozici v EU, zatím nevíme.

Specifikace Redmi 17C

  • displej: 6,88 palců, rozlišení 1640×720, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 240 Hz, kontrast 1500:1, jas 600 nitů, celoplošný DC dimming, podpora dotyku mokrou rukou, TÜV trojitá certifikace ochrany zraku
  • procesor: MediaTek Helio G81-Ultra (osmijádrový, až 2,0 GHz), ARM Mali-G52 MC2 GPU
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (2+1 slot)
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní, podpora videa 1080P/720P při 30fps)
    • přední: 5 Mpx (podpora videa 1080P/720P při 30fps)
  • čtečka otisků prstů na boku
  • reproduktor, 3,5mm sluchátkový jack
  • Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 5 (802,11a/n/ac) a Wi-Fi 4 (802,11b/g/n), 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.4 (AAC / SBC / LDAC), GPS (L1), Galileo (E1), GLONASS (G1), Beidou (B1I), USB-C
  • rozměry a hmotnost: 171,88 x 77,8 x 8,22 mm, 206 gramů
  • baterie a nabíjení: 5160 mAh (typ) / 5060 mAh (min), 18W rychlé nabíjení

Zdroj: gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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