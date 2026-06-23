Redmi 17C oficiálně: Design klame tělem, zaměřeno na nenáročné uživatele

Zdroj: Redmi
Hned po té, co Redmi představilo velmi zajímavou novinku v rámci série Turbo, tak zde máme další přírůstek v podobě Redmi 17C, tedy základní mobil se slabou výbavou.
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Žádný zázrak
Hned na první pohled u Redmi 17C asi zaujme zadní masivní fotomodul a možná byste si řekli, že se zde výrobce zaměřil na fotografické schopnosti, ale opak je pravdou. Specifikace zmiňují jen jeden 13MPx snímač na zadní straně. V některých otvorech tak může být nějaký nápomocný senzor, ale fotky bude dělat spíše podprůměrné.
Redmi 17C navíc zapadne do kategorie LTE mobilů. Ostatně byl použit procesor Helio G81, což je již starší kousek. Šetřilo se i na dalších místech, jak je vidět u operační paměti. Ta má velikost jen 4 GB, což je na dnešní dobu u Androidu poměrně málo. Baterie dostala kapacitu 5160 mAh, což je dnes spíše takový standard.
Výrobce sice uvádí, že by měl vydržet i hrubší zacházení, ale nevidíme jakoukoliv certifikaci kolem odolnosti. Redmi 17C má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy bude k dispozici v EU, zatím nevíme.
Specifikace Redmi 17C
- displej: 6,88 palců, rozlišení 1640×720, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 240 Hz, kontrast 1500:1, jas 600 nitů, celoplošný DC dimming, podpora dotyku mokrou rukou, TÜV trojitá certifikace ochrany zraku
- procesor: MediaTek Helio G81-Ultra (osmijádrový, až 2,0 GHz), ARM Mali-G52 MC2 GPU
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (2+1 slot)
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, podpora videa 1080P/720P při 30fps)
- přední: 5 Mpx (podpora videa 1080P/720P při 30fps)
- čtečka otisků prstů na boku
- reproduktor, 3,5mm sluchátkový jack
- Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 5 (802,11a/n/ac) a Wi-Fi 4 (802,11b/g/n), 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.4 (AAC / SBC / LDAC), GPS (L1), Galileo (E1), GLONASS (G1), Beidou (B1I), USB-C
- rozměry a hmotnost: 171,88 x 77,8 x 8,22 mm, 206 gramů
- baterie a nabíjení: 5160 mAh (typ) / 5060 mAh (min), 18W rychlé nabíjení
Zdroj: gizmochina.com
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