Recenze Honor Magic V5 – nejtenčí smartphone na světě s hvězdičkou

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie
Honor před pár týdny představil a uvedl na trh jeho novou nejtenčí skládačku s názvem Honor Magic V5. My jsme jej již podrobně srovnali s konkurencí v podobě Samsungu Galaxy Z Fold7 v tomto předchozím článku. Jakkoliv mnoho slov už bylo řečeno, dnes se v recenzi ještě jednou podíváme, jak se nový ohebný smartphone povedl. Stojí za těch necelých padesát tisíc korun?
Konstrukce
Nový Honor Magic V5 je vskutku tenoučké zařízení. Výrobce o něm říká, že je to nejtenčí smartphone na světě. Akorát musíte mít správnou barvu a měřit jej bez fólie. Pak je prý opravdu tenčí než konkurence z Koreje. Ve finále je to docela jedno. V zavřeném stavu vypadá totiž Honor jako běžný telefon běžných rozměrů. Mnoho lidí v mém okolí nakonec víc na první pohled upoutal masivní fotomodul na zádech.
Samotný design je v námi testované zlato-černé verzi extravagantní a rozhodně se tak snaží zaujmout například zadní stranou ze speciálních vláken. Na pantu jsou pak mini trojúhelníky tvořící pěknou texturu. A pokud je na vás tento design moc, v prodeji je v Česku ještě konzervativnější černá barva.
Honor není tak hranatý, takže se poměrně dobře otevírá. Čtečka otisků prstů je sice maličká na boku, ale spolehlivá. Zajímavě umístěné jsou stereo reproduktory. Ty jsou totiž nesymetricky umístěné každý na jiné straně. Při držení na šířku si tak v podstatě vždy zakryjete jeden. Obrázek řekne asi více slov.
Konstrukčně zmíním ještě jednu drobnost, na kterou jsem narazil při testování. Ultra širokoúhlý fotoaparát je ve fotomodulu umístěný dole a párkrát se mi stalo, že jsem v hledáčku omylem měl prst. Z tohoto důvodu se snaží mnoho výrobců dávat ultrawide co nejvíce nahoru ve fotomodulu.
Potěší přítomnost bezdrátového nabíjení na zádech, přičemž právě díky fotoamodulu mi telefon dokonce držel ve stojánku Peak Design s magnety. On se totiž jednoduše za modul zachytil. A to magenty nemá. Výrobce pak dost zapracoval na odolnosti. Magic V5 má certifikaci IP58 a IP59 a samotný pant má vydržet 500 tisíc ohybů. Celý mechanizmus otevírání působí robustně a kvalitně.
Skládačka
Po otevření se jedná o neskutečně tenoučký telefon nebo vlastně spíš tablet. Jak jsem už načal v recenzi Fold7, i zde je dobré si položit otázku, zda ohebný telefon tohoto typu vůbec potřebujete zvlášť při jeho vyšší cenovce. Za stejné peníze totiž koupíte skvělý běžný telefon a velký tablet.
Je to ale určitě fajn mít možnost si telefon kdekoliv, třeba v městské hromadné dopravě, nebo doma na gauči rozložit. Jen záleží, co na něm budete dělat. Na sledování seriálů nebo YouTube videí se čtvercový poměr stran nehodí stejně jako na reels/TikTok videa. Na čtení, prohlížení fotek, tabulky nebo surfování internetu je to ale moc fajn.
Líbí se mi, že zde máme podporu stylusu (včetně vnitřního displeje). To za mě jasně zlepšuje využitelnost a na poznámky to může být super zařízení. Na test jsme ale neměli stylus HONOR Magic-Pen s cenovkou 100 euro k dispozici a vypadá to, že jej v tuto chvíli ani nelze v Česku sehnat. Zkusíme se zeptat českého zastoupení a informaci o dostupnost doplníme.
Displeje jsou jinak oba 120Hz, kde je roky stejný problém. Opakuji to snad v každé recenzi Honor telefonu. Máme tu sice LTPO panel, ale abyste měli všechny aplikace ve 120Hz, musíte si v nastavení vynutit vysokou frekvenci (120Hz), protože při volbě dynamická budou aplikace jako Gmail nebo Google Play běhat jen při 60 Hz, a to je nepříjemné.
Hardware
Hnacím motorem je ten nejlepší čip od Qualcommu, a to Snapdragon 8 Elite. Abyste v benchmarku a hrách dosáhli nejvyššího skóre, je dobré zapnout v nastavení režim výkonu. Ani po delším 3D Mark Wild Life Extreme Stress testu mi nepřišel telefon nějak nepříjemně teplý, dle dat benchmarku teplota baterie vzrostla z 28 na 46 stupňů obdobně jako u jiných top modelů.
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Výdrž baterie
Výdrž baterie zajišťuje baterie o kapacitě 5800 mAh v případě evropské verze, což zní jako opravdu super kapacita na ohebný telefon. V praxi to ale z našeho testování je výdrž velmi podobná jako na Galaxy Z Fold7 s mnohem menší baterií. Dva nenáročné dny s telefonem dáte, nicméně raději jsem nabíjel každý den, zejména s aktivní funkcí neustálého zobrazení.
Co potěší více, je rychlé drátové 66W nabíjení. Na bezdrátové nabíjí s výkonem 50 W ale musíte mít speciální bezdrátovou nabíječku.
Fotoaparát
Zástupci Honoru u fotoaparátu říkají, že by měl být skoro stejně dobrý jako na Magic 7 Pro. Kvalita výsledných fotografií mě příjemně překvapila. Dokonce i teleobjektiv v noci podává solidní výsledky, jako příklad můžete vidět snímek Karlova mostu. Jen světelné zdroje se občas trochu rozplývají a mění ve hvězdičky.
Další snímky
Software
Ohledně softwarové stránky věci dorazil do prodeje a stále běží v době vydání recenze novinka na Androidu 15. To je trochu škoda, Android 16 vyšel v červnu a máme září. U telefonu za padesát bych si dokázal představit zkrátka rychlejší aktualizace. Ale jinak je podpora slíbena na 7 let (bezpečnostní i velké aktualizace), což je super.
Moc se mi líbí zobrazení tří aplikací na výšku vedle sebe. To funguje opravdu moc pěkně. Letos Honor přináší také další AI funkce do češtiny. Překladač a tlumočník jsou nově v češtině, stejně jako AI titulky a AI překlad hovoru v reálném čase. AI překladač a tlumočník fungují skvěle, více mě zaujali AI titulky. Můžete si pustit video třeba v češtině a telefon vám k němu dodá titulky v angličtině. Ty si pak dokonce můžete uložit do poznámek. V Honor poznámkách ale podpora češtiny pro shrnutí nebo přepis chybí.
Zhodnocení
Honor Magic V5 je technicky působivá skládačka, nejtenčí na trhu (s hvězdičkou), s robustní konstrukcí, rychlým nabíjením, kvalitními displeji a solidními fotoaparáty dosahující na top modely. Zároveň ale ukazuje limity samotného formátu, čtvercový displej není ideální na video. Stylus se u nás zatím nedá sehnat a start se starším Androidem 15 u telefonu za padesát tisíc působí rozpačitě.
Celkově jde o skvělou ukázku možností skládacích zařízení, ale ve vzduchu stejně jako u Fold7 visí otázka, jestli ho skutečně potřebujete. Standardní cenovka 49 990 Kč je totiž vysoká, do 28. září ho lze mít za 42 490 Kč. To je stále dost, ale pokud jste si jistí, že ohebný telefon využijete, bude vám skvěle sloužit.
Pro srovnání s konkurencí mrkněte do dřívějšího porovnání zde.
Klady
- Extrémně tenká konstrukce, přitom působí robustně a kvalitně (pant, odolnost IP58/IP59, 500 tisíc ohybů)
- Displeje s 120Hz frekvencí, podpora stylusu i na vnitřním panelu
- Velká baterie 5800 mAh s rychlým 66W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením
- Solidní fotoaparát, včetně použitelných výsledků z teleobjektivu i v noci
- Dlouhá softwarová podpora – 7 let aktualizací, plus užitečné AI funkce v češtině (tlumočení, titulky)
Zápory
- Stylus se zatím nedá v Česku sehnat
- 120Hz režim musíte ručně vynutit, jinak aplikace často běží jen v 60Hz
- Výdrž baterie neodpovídá papírové kapacitě, reálně podobná menším konkurentům
- Telefon přišel na trh jen s Androidem 15, přestože už je dostupný Android 16
