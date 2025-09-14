Recenze Honor Magic V5 – nejtenčí smartphone na světě s hvězdičkou RECENZE

Recenze Honor Magic V5 – nejtenčí smartphone na světě s hvězdičkou
14. 9. 2025
#Android #Recenze

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Honor před pár týdny představil a uvedl na trh jeho novou nejtenčí skládačku s názvem Honor Magic V5. My jsme jej již podrobně srovnali s konkurencí v podobě Samsungu Galaxy Z Fold7 v tomto předchozím článku. Jakkoliv mnoho slov už bylo řečeno, dnes se v recenzi ještě jednou podíváme, jak se nový ohebný smartphone povedl. Stojí za těch necelých padesát tisíc korun?

Konstrukce

Nový Honor Magic V5 je vskutku tenoučké zařízení. Výrobce o něm říká, že je to nejtenčí smartphone na světě. Akorát musíte mít správnou barvu a měřit jej bez fólie. Pak je prý opravdu tenčí než konkurence z Koreje. Ve finále je to docela jedno. V zavřeném stavu vypadá totiž Honor jako běžný telefon běžných rozměrů. Mnoho lidí v mém okolí nakonec víc na první pohled upoutal masivní fotomodul na zádech.

Honor Magic V5 13 5675x3186x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Samotný design je v námi testované zlato-černé verzi extravagantní a rozhodně se tak snaží zaujmout například zadní stranou ze speciálních vláken. Na pantu jsou pak mini trojúhelníky tvořící pěknou texturu. A pokud je na vás tento design moc, v prodeji je v Česku ještě konzervativnější černá barva.

Honor není tak hranatý, takže se poměrně dobře otevírá. Čtečka otisků prstů je sice maličká na boku, ale spolehlivá. Zajímavě umístěné jsou stereo reproduktory. Ty jsou totiž nesymetricky umístěné každý na jiné straně. Při držení na šířku si tak v podstatě vždy zakryjete jeden. Obrázek řekne asi více slov.

5961x3346x

Honor Magic V5 a znárzornění výstupů reproduktorů; zdroj: Dotekománie

Konstrukčně zmíním ještě jednu drobnost, na kterou jsem narazil při testování. Ultra širokoúhlý fotoaparát je ve fotomodulu umístěný dole a párkrát se mi stalo, že jsem v hledáčku omylem měl prst. Z tohoto důvodu se snaží mnoho výrobců dávat ultrawide co nejvíce nahoru ve fotomodulu.

Potěší přítomnost bezdrátového nabíjení na zádech, přičemž právě díky fotoamodulu mi telefon dokonce držel ve stojánku Peak Design s magnety. On se totiž jednoduše za modul zachytil. A to magenty nemá. Výrobce pak dost zapracoval na odolnosti. Magic V5 má certifikaci IP58 a IP59 a samotný pant má vydržet 500 tisíc ohybů. Celý mechanizmus otevírání působí robustně a kvalitně.

Honor Magic V5 4 5627x3159x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Skládačka

Po otevření se jedná o neskutečně tenoučký telefon nebo vlastně spíš tablet. Jak jsem už načal v recenzi Fold7, i zde je dobré si položit otázku, zda ohebný telefon tohoto typu vůbec potřebujete zvlášť při jeho vyšší cenovce. Za stejné peníze totiž koupíte skvělý běžný telefon a velký tablet.

Je to ale určitě fajn mít možnost si telefon kdekoliv, třeba v městské hromadné dopravě, nebo doma na gauči rozložit. Jen záleží, co na něm budete dělat. Na sledování seriálů nebo YouTube videí se čtvercový poměr stran nehodí stejně jako na reels/TikTok videa. Na čtení, prohlížení fotek, tabulky nebo surfování internetu je to ale moc fajn.

Honor Magic V5 21 6000x3368x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Líbí se mi, že zde máme podporu stylusu (včetně vnitřního displeje). To za mě jasně zlepšuje využitelnost a na poznámky to může být super zařízení. Na test jsme ale neměli stylus HONOR Magic-Pen s cenovkou 100 euro k dispozici a vypadá to, že jej v tuto chvíli ani nelze v Česku sehnat. Zkusíme se zeptat českého zastoupení a informaci o dostupnost doplníme.

Displeje jsou jinak oba 120Hz, kde je roky stejný problém. Opakuji to snad v každé recenzi Honor telefonu. Máme tu sice LTPO panel, ale abyste měli všechny aplikace ve 120Hz, musíte si v nastavení vynutit vysokou frekvenci (120Hz), protože při volbě dynamická budou aplikace jako Gmail nebo Google Play běhat jen při 60 Hz, a to je nepříjemné.

Honor Magic V5 8 6000x3368x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Hardware

Hnacím motorem je ten nejlepší čip od Qualcommu, a to Snapdragon 8 Elite. Abyste v benchmarku a hrách dosáhli nejvyššího skóre, je dobré zapnout v nastavení režim výkonu. Ani po delším 3D Mark Wild Life Extreme Stress testu mi nepřišel telefon nějak nepříjemně teplý, dle dat benchmarku teplota baterie vzrostla z 28 na 46 stupňů obdobně jako u jiných top modelů.

Screenshot 20250811 072321 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 2172x2352x Screenshot 20250811 072325 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 2172x2352x Screenshot 20250811 072326 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 2172x2352x

Geekbench 6; zdroj: Dotekománie

Specifikace Honor Magic V5

  • displeje
    • vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
    • vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Android 15 + MagicOS 9.0.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
    • přední – 2x 20 MPx
  • IP58 a IP59
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
  • rozměry:
    • rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
    • složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
    • 217 gramů
  • baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Honor Magic V5 6 5922x3324x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie

Výdrž baterie zajišťuje baterie o kapacitě 5800 mAh v případě evropské verze, což zní jako opravdu super kapacita na ohebný telefon. V praxi to ale z našeho testování je výdrž velmi podobná jako na Galaxy Z Fold7 s mnohem menší baterií. Dva nenáročné dny s telefonem dáte, nicméně raději jsem nabíjel každý den, zejména s aktivní funkcí neustálého zobrazení.

Co potěší více, je rychlé drátové 66W nabíjení. Na bezdrátové nabíjí s výkonem 50 W ale musíte mít speciální bezdrátovou nabíječku.

Honor Magic V5 11 5369x3014x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Fotoaparát

Zástupci Honoru u fotoaparátu říkají, že by měl být skoro stejně dobrý jako na Magic 7 Pro. Kvalita výsledných fotografií mě příjemně překvapila. Dokonce i teleobjektiv v noci podává solidní výsledky, jako příklad můžete vidět snímek Karlova mostu. Jen světelné zdroje se občas trochu rozplývají a mění ve hvězdičky.

IMG 20250911 194532 4096x3072x IMG 20250911 194536 4096x3072x

IMG 20250911 194539 4608x3456x IMG 20250911 194542 4608x3456x

IMG 20250911 200439 4032x3024x IMG 20250911 200444 4096x3072x

IMG 20250911 200426 4096x3072x IMG 20250911 200428 4608x3456x

IMG 20250911 191624 4032x3024x IMG 20250911 191613 4096x3072x

IMG 20250911 191615 4096x3072x IMG 20250911 191622 4608x3456x

0.5x, 1x, 2x, 3.5x; zdroj: Dotekománie

Další snímky

IMG 20250809 112747 4096x3072x IMG 20250809 114441 4096x3072x IMG 20250911 124544 4096x3072x IMG 20250808 212225 4096x3072x IMG 20250810 085720 1 4608x3456x IMG 20250810 102605 4096x3072x IMG 20250810 102607 4032x3024x IMG 20250809 193655 4608x3456x IMG 20250809 193648 4032x3024x IMG 20250809 193641 4096x3072x IMG 20250809 192226 4608x3456x IMG 20250809 192216 4032x3024x IMG 20250809 192212 1 4096x3072x IMG 20250809 103842 1 4608x3456x IMG 20250809 103840 4032x3024x IMG 20250809 103838 4096x3072x IMG 20250808 211833 4608x3456x IMG 20250808 211825 4096x3072x IMG 20250808 211828 4032x3024x IMG 20250808 211551 4032x3024x IMG 20250808 205743 4032x3024x IMG 20250808 205741 4096x3072x IMG 20250911 191024 3072x4096x IMG 20250911 191021 3024x4032x

Honor Magic V5 další snímky z fotoaparátů; zdroj: Dotekománie

Software

Ohledně softwarové stránky věci dorazil do prodeje a stále běží v době vydání recenze novinka na Androidu 15. To je trochu škoda, Android 16 vyšel v červnu a máme září. U telefonu za padesát bych si dokázal představit zkrátka rychlejší aktualizace. Ale jinak je podpora slíbena na 7 let (bezpečnostní i velké aktualizace), což je super.

Moc se mi líbí zobrazení tří aplikací na výšku vedle sebe. To funguje opravdu moc pěkně. Letos Honor přináší také další AI funkce do češtiny. Překladač a tlumočník jsou nově v češtině, stejně jako AI titulky a AI překlad hovoru v reálném čase. AI překladač a tlumočník fungují skvěle, více mě zaujali AI titulky. Můžete si pustit video třeba v češtině a telefon vám k němu dodá titulky v angličtině. Ty si pak dokonce můžete uložit do poznámek. V Honor poznámkách ale podpora češtiny pro shrnutí nebo přepis chybí.

Zhodnocení

Honor Magic V5 je technicky působivá skládačka, nejtenčí na trhu (s hvězdičkou), s robustní konstrukcí, rychlým nabíjením, kvalitními displeji a solidními fotoaparáty dosahující na top modely. Zároveň ale ukazuje limity samotného formátu, čtvercový displej není ideální na video. Stylus se u nás zatím nedá sehnat a start se starším Androidem 15 u telefonu za padesát tisíc působí rozpačitě.

Honor Magic V5 17 6000x3368x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Celkově jde o skvělou ukázku možností skládacích zařízení, ale ve vzduchu stejně jako u Fold7 visí otázka, jestli ho skutečně potřebujete. Standardní cenovka 49 990 Kč je totiž vysoká, do 28. září ho lze mít za 42 490 Kč. To je stále dost, ale pokud jste si jistí, že ohebný telefon využijete, bude vám skvěle sloužit.

Pro srovnání s konkurencí mrkněte do dřívějšího porovnání zde.

Klady

  • Extrémně tenká konstrukce, přitom působí robustně a kvalitně (pant, odolnost IP58/IP59, 500 tisíc ohybů)
  • Displeje s 120Hz frekvencí, podpora stylusu i na vnitřním panelu
  • Velká baterie 5800 mAh s rychlým 66W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením
  • Solidní fotoaparát, včetně použitelných výsledků z teleobjektivu i v noci
  • Dlouhá softwarová podpora – 7 let aktualizací, plus užitečné AI funkce v češtině (tlumočení, titulky)

Zápory

  • Stylus se zatím nedá v Česku sehnat
  • 120Hz režim musíte ručně vynutit, jinak aplikace často běží jen v 60Hz
  • Výdrž baterie neodpovídá papírové kapacitě, reálně podobná menším konkurentům
  • Telefon přišel na trh jen s Androidem 15, přestože už je dostupný Android 16

