Připravovanou novinku HMD Skyline 2 upřesňuje nový únik

HMD Skyline 2 | Zdroj: GSMArena
Další pokračování modelu Skyline od firmy HMD je opět předmětem spekulací, které přináší nové fotografie zařízení a zároveň upřesňují seznam specifikací z předchozího úniku. Telefon projde příjemným oživením a měl by se udržet v segmentu střední třídy. Od představení první generace uplynou už za týden dva roky, čili výrobce může brzy konečně přejít k oznámení.
Solidní základ
Přední stranu má zabrat panel založený na OLED technologii, který nabídne 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 2 000 nitů. Hardwarovou stránku chtějí složit z čipové sady Snapdragon 7s Gen 4 od Qualcommu, kde dají na výběr ze dvou paměťových konfigurací (8+256 GB, 12+256 GB). Samozřejmostí je podpora paměťových microSD karet.
Novinka na svých bedrech ponese tři objektivy fotoaparátu ve složení hlavní 108MPx snímač s OIS technologií, 50MPx teleobjektiv a 50MPx ultraširokoúhlý senzor. Bateriový článek údajně získá technologii rychlého 40W nabíjení. Navíc očekávané integrované magnety v zádech umožní bezdrátové nabíjení.
Dnešní výpis uzavírá 50MPx selfie kamerka v proděravěném otvoru displeje a tři barevné varianty (černá, modrá, žlutá). Předchůdce na českém trhu startoval za cenu okolo 10 300 Kč včetně daně, takže dnešní přírůstek by mohl přijít za podobnou cenovku.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře