Konec aktualizací pro Samsung Find u starších mobilů a tabletů

Zdroj: Samsung
Google sice provozuje své Pátrací centrum pro lokalizaci zařízení a nově i přátel, ale i tak mají některé společnosti navíc i své vlastní řešení. Samsung mezi takové patří a majitelům jeho zařízení nabízí Samsung Find. Nyní ale udělal nepopulární krok.
Samsung Find
Samotná aplikace dostala aktualizaci, v které čeká na majitele Galaxy zařízení informace, že bude ukončena podpora pro starší zařízení. Konkrétně se omezuje pro Android 10 a starší. Musíte mít tedy novější verzi systému. Dá se říci, že pokud má váš mobil nebo tablet OneUI 2.0 a starší, přijdete o podporu.
Samsung takto činí kvůli budoucím funkcím, které nebudou podporovány na starším systému. Nemusíte se ale bát, že by aplikace přestala fungovat zcela. Firma ji neruší a ani neomezuje pro starší mobily. Jen už nebudou k dispozici aktualizace, opravy a už rozhodně nelze očekávat, že by přibyla nějaká nová funkce.
Současně můžete aplikaci reinstalovat, nebo si nainstalovat na vaše nové zařízení Galaxy s Androidem 10 nebo starším. Zde nebude jakékoliv omezení. Ve výsledku to tedy znamená, že netřeba panikařit, že byste přišli o základní funkce. Na druhou stranu je asi lepší se podívat po novějším mobilu či tabletu.
Zdroje: sammobile.com, neowin.net
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