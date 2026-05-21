Pátrací centrum Googlu se naučí novou funkci: upozornění na změnu polohy přátel a rodiny

O některých novinkách se dozvíme s předstihem, ale někdy není zcela jasné, k čemu budou sloužit. Jednou z takových je získání oprávnění k notifikacím. Zde jsme skutečně ani netušili, co s tím Google zamýšlí, ale nyní je vše jasné.
Pátrací centrum od Googlu dostane jednu podstatnou změnu
Upozornění na změnu lokace
Netušili jsme, co se v aplikaci a službě Pátrací centrum chystá. Samotné notifikace se budou využívat k hlášení změny polohy sledované osoby. To zní trochu divně, ale nejde o sledování jako takové. Pakliže s vámi někdo sdílí polohu, případně člen rodiny, můžete si nastavit oznámení.
U kontaktu si můžete zvolit, že se aplikace ozve, jakmile osoba opustí nebo přijde na místo, přičemž lze nastavit, jestli se má jednat o oznámení v případě konkrétní lokace osoby, nebo té vaší. Pokud se tedy budete nacházet v nějaké budově a někdo s vámi bude sdílet polohu, můžete dostat notifikaci, že právě dorazila na vaši konkrétní lokaci.
To by bylo asi ještě pochopitelné, ale je zde i možnost nastavení adresy, takže si můžete pohlídat, až daný kontakt dorazí na konkrétní místo. To se může hodit například u dětí, kde si nastavíte nějakou adresu. Jakmile na ni dorazí, dostanete oznámení. Novinka se teprve začíná šířit mezi uživateli a není jasné, kdy přesně dorazí na vaše zařízení.
Zdroj: 9to5google.com
