Google připravuje pohodlnější odemykání hodinek

• 29. 7. 2026#Příslušenství
Google připravuje pohodlnější odemykání hodinek

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není radno podceňovat zabezpečení jakéhokoliv zařízení, a to se týká i hodinek. Modely, které podporují placení v obchodech, vyžadují nějakou formu zabezpečení. Může se jednat o PIN nebo vzor. Naštěstí jsou hodinky nastaveny tak, že ověření je vyžadováno jen při nasazení a pak vše funguje normálně, byť tedy WearOS sem tam vyžaduje dodatečné ověření po nějaké době, pokud chcete platit. Vývojáři v Googlu ale nyní pracují na jedné novince.

Elegantnější odemknutí

Ačkoliv WearOS podporuje i odemčení pomocí vzoru, tak jeho nakreslení na displeji není nejpohodlnější, zejména pokud se hýbete. Někdy to vyžaduje i několik pokusů. Podařilo se ale objevit ve zdrojových kódech služby Connected Phone & Watch objevit nové textové řetězce, které naznačují, že se celý proces může zjednodušit.

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V tomto případě nepůjde o nějakou novou metodu přímo na hodinkách, nebo nějakou redukci pravidel. Při nasazení hodinek nebude nutné na nich cokoliv zadávat, pakliže použijete smartphone. Jeho odemknutím se přenese zabezpečenou formou do hodinek a ty se takto odemknou.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Právě čtečka otisků prstů nebo biometrické ověření tváře může být pro mnohé pohodlnější a rychlejší. Jedná se ale o možnost navíc, která asi zpříjemní nasazení hodinek. Systém i tak sem tam bude vyžadovat dodatečné ověření při placení. Je otázkou, jestli používáním mobilu se bude i toto suplovat, nebo hodinky budou stále vyžadovat ověření přímo na nich.

S největší pravděpodobností bude tato novinka dostupná prvně pro hodinky Pixel, ale je zde možnost, že se dostane i na další modely, včetně Galaxy Watch.

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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