Velké slevy na domácí spotřebiče: Vybavte si kuchyň a prádelnu chytře a výhodně

Modernizace domácnosti nemusí představovat zátěž pro rodinný rozpočet, obzvláště pokud se zaměříte na nákup velkých spotřebičů v probíhajících slevových akcích. Současná nabídka přináší zajímavé cenové zvýhodnění na vestavné i volně stojící spotřebiče na Alza.cz, které dokážou výrazně zefektivnit každodenní chod domácnosti, snížit spotřebu energií a nabídnout pokročilé technologie pro péči o prádlo, uchování potravin i vaření. Výběr prověřených značek uspokojí náročné požadavky na design i funkčnost.
Pračky a sušičky pro dokonalou péči o prádlo
Péče o prádlo se s moderními technologiemi posouvá na vyšší úroveň, přičemž důraz je kladen na šetrnost k textilním vláknům a úsporu vody i elektřiny. Účinné praní zajišťují modely s pokročilými parními programy, které zbavují oděvy alergenů a mačkavosti. Chytré funkce navíc umožňují optimalizovat délku cyklu podle aktuální náplně bubnu, čímž prodlužují životnost oblečení.
- LG FASR7A14WG (-22 %)
- Pokročilé parní funkce a inteligentní péče o oděvy
- WHIRLPOOL WH6IC11BS7LA0 (-23 %)
- Technologii 6. smysl pro optimalizaci spotřeby vody i energie
- HOOVER THO476TM5-S H-WASH 500 (-20 %)
- Vysoká kapacita a rychlé účinné prací cykly
- ELECTROLUX 700 SteamCare® EW7F4485CQ (-20 %)
- Systém SteamCare eliminující pomačkání textilií
- AMICA SPS 111 STW (-15 %)
- Úsporný provoz a snadné přehledné ovládání
- AMICA WBA 2455 DB (-14 %)
- Praktické programy pro každodenní praní
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Chladničky a mrazničky pro čerstvost potravin
Efektivní chlazení a mrazení je základem každé moderní kuchyně. Současné chladničky využívají beznámrazové technologie, které zcela eliminují nutnost ručního odmrazování a udržují optimální vlhkost pro delší čerstvost surovin. Flexibilní vnitřní uspořádání a oddělené chladicí zóny se snadno přizpůsobí aktuálním potřebám a velkým nákupům.
- ELECTROLUX 700 GreenZone NoFrost ENA7CE19S CustomFlex (-20 %)
- Zásuvka GreenZone pro zachování živin v ovoci a zelenině
- HAIER BHA6S69M6DB9J-S SERIES 6 (-20 %)
- Beznámrazový systém a moderní nerezové provedení
- ELECTROLUX 800 Cooling360° No Frost ENG8CD19S CustomFlex (-20 %)
- Technologii Cooling360° pro rovnoměrnou cirkulaci vzduchu
- HAIER HBW7519DT ID Series 6 (-20 %)
- Přehledný vnitřní prostor a nízká energetická náročnost
- AEG 7000 OAB7N82EF (-20 %)
- Přesná kontrola teploty a tichý chod
- CANDY CMS518EW (-19 %)
- Výhodný poměr nabízeného objemu a ceny
- AEG 7000 No Frost TB7NA181EC (-18 %)
- Systém No Frost zamezující tvorbě námrazy
- AMICA FY5139.3DFBXI (-15 %)
- Vícedveřové uspořádání pro snazší organizaci potravin
- AMICA TXH 212 RX (-14 %)
- Kompaktní provedení vhodné do menších prostor
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Myčky nádobí a varné desky pro snadné vaření
Vestavné spotřebiče do kuchyně dokážou maximálně ušetřit prostor a zároveň pozvednout estetiku celé místnosti. Úsporné myčky nádobí s automatickým otevíráním dvířek pro přirozené sušení či moderní indukční desky s rovnoměrným ohřevem přinášejí maximální komfort při každodenní přípravě pokrmů a úklidu.
- ELECTROLUX 300 AirDry EES47300IX (-22 %)
- Technologii AirDry pro efektivní dosušení nádobí
- AEG 3000 ORO64A07FB (-20 %)
- Rychlá reakce na změnu výkonu a snadná údržba povrchu
- AMICA BM132.3i(E) (-16 %)
- Praktické mycí programy a úsporná provozní třída
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V aktuální nabídce se objevují také další zajímavé modely velkých domácích spotřebičů, které se díky svému univerzálnímu zaměření nevešly do úzkých kategorií, avšak zaujmou výhodným poměrem ceny a výkonu. Tyto produkty dokáží skvěle doplnit chybějící články moderní domácnosti a nabídnout spolehlivý provoz po mnoho let.
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