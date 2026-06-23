Vivo uvádí na trh novinky: WATCH GT 2 s vyšším jasem a sluchátka Buds Pro s ANC

Zdroj: Vivo
Vivo působí na našem trhu již nějakou chvíli, ale zatímco čekáme na plné uvedení všech hlavních mobilů, zejména z té nejvyšší kategorie nebo v rámci subznačky, tak se rozšiřuje portfolio příslušenství v podobě hodinek vivo WATCH GT 2 a sluchátek vivo Buds Pro.
vivo WATCH GT 2
Tyto hodinky jsou vybaveny systémem vivo BlueOS 3.0, tedy nemají k dispozici aplikace pro Android. I tak nabízí poměrně slušnou zásobu vlastních aplikací. Podporují například více než 100 sportovních režimů a nabízí kontinuální měření tepu a okysličení krve. Také je k dispozici monitorování spánku a dalších aktivit.
Jsou vybaveny displejem s úhlopříčkou 2,07 palců a jedná se o typ AMOLED s jasem až 2400 nitů. Rozlišení je 432 x 514 pixelů. O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.4 a také mají integrovaný systém určování polohy (GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS). Sice se ještě nabízí NFC, ale není možné použít zatím pro placení, ale využití si může najít pro přístupové karty. Na jedno nabití vydrží až 25 dnů, při běžném používání 17 dnů nebo 14 dnů při zapnuté funkci Always On.
Cena hodinek je nastavena na 3499 Kč, ale do 12. července lze hodinky pořídit za 2799 Kč.
vivo Buds Pro
Druhá novinka může vypadat jako standardní sluchátka, ale v něčem jsou unikátní. Například mají podporu pro nový standard Bluetooth 6.1. Základem jsou zde 11mm měniče a došlo i na podporu ANC, tedy aktivního potlačení hluku až do hodnoty 55 dB. Disponují i speciálním herním režimem snižující zpoždění až na hodnotu 42 ms.
Sluchátka podporují kodeky AAC a SBC. V případě výdrže na jedno nabití, mohou poskytnout až 13 hodin poslechu, s krabičkou se pak bavíme o 55 hodinách. Cena sluchátek je nastavena na 1699 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
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