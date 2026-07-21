Letní akce Godeal24: Microsoft Office 2024 Pro za pouhých 420 Kč a Windows 11 Pro jen za 300 Kč

Pokud hledáte levnější způsob, jak pořídit software od Microsoftu bez měsíčního předplatného, zaujmout vás může aktuální letní výprodej Godeal24. V rámci časově omezené akce nabízí obchod Microsoft Office 2024 Professional Plus i Windows 11 Pro za výrazně nižší ceny.
Letní slevy na Office a Windows
Balík Microsoft Office 2024 Professional Plus obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote a je určen pro domácí i pracovní použití. Běžná cena licence činí 249,99 € (přibližně 6 160 Kč), během letní akce ji ale lze pořídit za 16,99 €, tedy zhruba 420 Kč. Jedná se o doživotní licenci pro instalaci na jeden počítač s Windows, bez nutnosti platit pravidelné předplatné.
Akce přichází krátce poté, co Microsoft oznámil zvýšení cen služby Microsoft 365, což může být pro část uživatelů důvod přejít na jednorázově placenou licenci.
Ve slevě jsou také Windows 11 Pro, které obchod nabízí za 12,25 €, tedy přibližně 300 Kč. Standardní cena licence je přitom 199 € (asi 4 900 Kč). Windows 11 Pro přináší modernizované uživatelské prostředí, pokročilé bezpečnostní funkce včetně BitLockeru a další nástroje vhodné pro práci, studium i hraní her. I zde jde o jednorázovou licenci bez opakovaných poplatků.
100% originální licence Office se slevou 90 %!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 410,99 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 967,36 Kč (pouze 322,45 Kč /PC)
- Office 2024 Home for PC/Mac – 2902,56 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 5079,66 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 684,09 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1312,31 Kč (pouze 656,27 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1844,49 Kč (pouze 614,91 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 2999,56 Kč (pouze 599,91 Kč /PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1209,26 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 598,70 Kč
Neuvěřitelná nabídka Windows! Windows 11 Pro s podporou AI za necelých 300 Kč!
- Win 11 Professional Key – 296,33 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 586,61 Kč (pouze 293,42 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 852,70 Kč (pouze 284,23 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1288,12 Kč (pouze 257,62 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 293,91 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 309,63 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 311,57 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,57 Kč
- Win 10 Home Key – 197,15 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,33 Kč
- Win Server 2025 Standard – 749,65 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 773,84 Kč
Ušetřete ještě více s výhodnými balíčky! Kombinované nabídky Office + Windows! (Slevový kód: „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 683,37 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 680,95 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 909,30 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 918,98 Kč
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 1354,40 Kč
- Project Professional 2024 – 1 PC – 1354,40 Kč
Široká nabídka nástrojů pro váš počítač ve výprodeji!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 725,46 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 427,92 Kč
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 791,98 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 725,70 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 336,97 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –531,94 Kč
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – 619,02 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 20. 7. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
Komentáře