Letní akce Godeal24: Microsoft Office 2024 Pro za pouhých 420 Kč a Windows 11 Pro jen za 300 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 21. 7. 2026#Aplikace
Letní akce Godeal24: Microsoft Office 2024 Pro za pouhých 420 Kč a Windows 11 Pro jen za 300 Kč

Pokud hledáte levnější způsob, jak pořídit software od Microsoftu bez měsíčního předplatného, zaujmout vás může aktuální letní výprodej Godeal24. V rámci časově omezené akce nabízí obchod Microsoft Office 2024 Professional Plus i Windows 11 Pro za výrazně nižší ceny.

Letní slevy na Office a Windows

Balík Microsoft Office 2024 Professional Plus obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote a je určen pro domácí i pracovní použití. Běžná cena licence činí 249,99 € (přibližně 6 160 Kč), během letní akce ji ale lze pořídit za 16,99 €, tedy zhruba 420 Kč. Jedná se o doživotní licenci pro instalaci na jeden počítač s Windows, bez nutnosti platit pravidelné předplatné.

Akce přichází krátce poté, co Microsoft oznámil zvýšení cen služby Microsoft 365, což může být pro část uživatelů důvod přejít na jednorázově placenou licenci.

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Ve slevě jsou také Windows 11 Pro, které obchod nabízí za 12,25 €, tedy přibližně 300 Kč. Standardní cena licence je přitom 199 € (asi 4 900 Kč). Windows 11 Pro přináší modernizované uživatelské prostředí, pokročilé bezpečnostní funkce včetně BitLockeru a další nástroje vhodné pro práci, studium i hraní her. I zde jde o jednorázovou licenci bez opakovaných poplatků.

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Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 20. 7. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

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