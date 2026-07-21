Levné Vivo Y6c 4G cílí na nenáročné

• 21. 7. 2026#Android #Smartphony
Levné Vivo Y6c 4G cílí na nenáročné

Vivo Y6c 4G | Zdroj: Vivo

Firma Vivo oficiálně představuje základní model s označením Y6c 4G, který by měl oslovit nejméně náročné uživatele. Tomu plně odpovídá nejen vnitřní výbava, ale i velmi jednoduché zpracování. Výrobce se rozhodl nasadit jen to nejnutnější, přičemž za hlavní lákadla můžeme víceméně označit jen velký displej nebo dlouhou výdrž baterie.

Levná lidovka

Vivo Y6c 4G v přední části nabízí 6,74palcový LCD displej, u kterého se objevilo HD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvence a maximální jas 1 200 nitů. Do obyčejného „Waterdrop“ výřezu se dostala 5MPx selfie kamerka. Po boku osmijádrového čipsetu T7225 od Unisoc je připravena 4GB operační paměť RAM (+ 4 GB virtuálně) a 128GB interní úložiště. Žádná další konfigurace není k dispozici.

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Vivo Y6c 4G | Zdroj: Vivo

Za celkovou výdrží stojí článek baterie o velikosti 6 500 mAh, kde samozřejmě nechybí technologie rychlého 15W nabíjení. Navíc Vivo slibuje až 5letou životnost při běžném používání. Zařízení na svých bedrech nese pouze jeden 8MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Stránku softwaru vyřešili pomocí platformy OriginOS 6, která vychází z operačního systému Android 16.

Mezi ostatní prvky výbavy patří ještě boční skener otisků prstů, infraport na ovládání spotřebičů či jeden reproduktor s funkcí 150% hlasitosti. Závěrem lze dodat prodejní cenu v přepočtu 2 815 Kč a tři barevné varianty (bílá, světle modrá, tmavě modrá).

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Vivo Y6c 4G | Zdroj: Vivo

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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