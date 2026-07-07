Google mění skládačky na herní konzole: Android 17 představuje integrovaný ovladač

• 7. 7. 2026#Android
Google mění skládačky na herní konzole: Android 17 představuje integrovaný ovladač

Zdroj: Google

Google vydal stabilní verzi Androidu 17 a nyní více méně čekáme, až se začnou šířit aktualizace na zařízení. Jedna novinka konkrétně cílí na ohebná zařízení a hráče jako takové.

Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Virtuální gamepad

Android jako takový podporuje herní ovladače připojené přes Bluetooth i kabel, tedy fyzická zařízení. Android 17 ale přidává virtuální gamepad, jen tedy není určen pro běžné mobily a tablety. Novinka byla designovaná přímo pro ohebná zařízení typu fold. Bylo vytvořeno rozdělení 50 na 50, takže jedna polovina displeje může fungovat jako herní ovladač.

sneak peek at foldable gaming mode in android 17 v0 pjwrgm4vng9h1

Zdroj: MishaalRahman

K dispozici budou konkrétně dvě varianty v různých velikostech tlačítek. Také se nabídne ve dvou barvách. Jak můžete vidět, na displeji budou standardní herní ovládací prvky.

sneak peek at foldable gaming mode in android 17 v0 5ee1mq4vng9h1

Zdroj: MishaalRahman

Je zde ale pár podmínek. Tento herní prvek není určen pro každou hru, která vás napadne. Virtuální gamepad se nabídne u her, které přímo podporují fyzické ovladače, tedy mají podporu tohoto typu ovládání. Navíc se jedná o volitelný prvek a gamepad jde skrýt. Google dodává, že do Androidu 17 bude herní ovládání v této podobě integrováno v následujících měsících, zřejmě skrze aktualizace z Obchodu Play.

Zdroj: androidpolice.com

7 novinek Xiaomi: Od monstrózní baterie po robotický vysavač. Co se (ne)povedlo?

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim