Google mění skládačky na herní konzole: Android 17 představuje integrovaný ovladač

Zdroj: Google
Google vydal stabilní verzi Androidu 17 a nyní více méně čekáme, až se začnou šířit aktualizace na zařízení. Jedna novinka konkrétně cílí na ohebná zařízení a hráče jako takové.
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Virtuální gamepad
Android jako takový podporuje herní ovladače připojené přes Bluetooth i kabel, tedy fyzická zařízení. Android 17 ale přidává virtuální gamepad, jen tedy není určen pro běžné mobily a tablety. Novinka byla designovaná přímo pro ohebná zařízení typu fold. Bylo vytvořeno rozdělení 50 na 50, takže jedna polovina displeje může fungovat jako herní ovladač.
K dispozici budou konkrétně dvě varianty v různých velikostech tlačítek. Také se nabídne ve dvou barvách. Jak můžete vidět, na displeji budou standardní herní ovládací prvky.
Je zde ale pár podmínek. Tento herní prvek není určen pro každou hru, která vás napadne. Virtuální gamepad se nabídne u her, které přímo podporují fyzické ovladače, tedy mají podporu tohoto typu ovládání. Navíc se jedná o volitelný prvek a gamepad jde skrýt. Google dodává, že do Androidu 17 bude herní ovládání v této podobě integrováno v následujících měsících, zřejmě skrze aktualizace z Obchodu Play.
Zdroj: androidpolice.com
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