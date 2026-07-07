Alza přináší masivní slevy: Vybavte si herní doupě i kancelář za zlomek ceny

Společnost Alza spustila rozsáhlou slevovou akci zaměřenou výhradně na své privátní značky. Tyto produkty, které se vyznačují ideálním poměrem ceny a výkonu, jsou nyní k dispozici s výrazným cenovým zvýhodněním. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce a pokrývá široké spektrum technologického příslušenství, periferií a vybavení pro náročné hráče i profesionály. Hlavní předností těchto produktů je přísná kontrola kvality přímo pod taktovkou největšího českého e-shopu, což zajiždí vysokou spolehlivost při zachování velmi příznivých pořizovacích nákladů.
Herní periferie a vybavení Rapture
Herní značka Rapture je navržena pro náročné hráče, kteří vyžadují nekompromisní rychlost, přesnost a ergonomii. V aktuální nabídce se nacházejí mechanické klávesnice s pokročilými spínači, vysoce citlivé herní myši a ergonomický nábytek, který poskytuje potřebnou oporu při dlouhých herních seancích. Veškeré příslušenství prošlo optimalizací pro co nejnižší odezvu a maximální odolnost při intenzivním používání.
- Rapture BANSHEE, černá (-60 %)
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-49 %)
- Rapture UNIFORM ULTIMATE, Gateron Silent Red, černá – CZ/SK (-49 %)
- Rapture LICH, černá (-49 %)
- Rapture CHARLIE V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-49 %)
- Rapture GHOUL, černá (-49 %)
- Rapture AURORA 300, 120x60cm, černý (-39 %)
- Rapture AURORA 310, 136x66cm, černý (-39 %)
- Rapture WRAITH ULTIMATE, černá (-29 %)
- Rapture PODIUM černá (-29 %)
- Rapture ALTAR 200, 140x60cm, černý (-29 %)
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Nabíjení a powerbanky
Do této kategorie spadají spolehlivá energetická řešení značky AlzaPower navržená pro každodenní nasazení na cestách i v kanceláři. Nabídka zahrnuje vysokokapacitní powerbanky s podporou rychlého nabíjení Power Delivery, síťové adaptéry a bezdrátové nabíječky do automobilů kompatibilní se standardy Qi2 a MagSafe. Všechny komponenty kladou důraz na bezpečnost, efektivní přenos energie a ochranu nabíjené elektroniky.
- AlzaPower Quest 20, černý (-40 %)
- AlzaPower Car Charger P200 USB-A + USB-C Power Delivery 35W černá (-36 %)
- AlzaPower WQC202 Wireless Qi2 Car Charger 15W černá (-35 %)
- AlzaPower Holder FMC200 stříbrný (-35 %)
- AlzaPower WQC300 Wireless Qi2 Compatible with MagSafe Car Charger 15W stříbrný (-34 %)
- AlzaPower Metal Plates XMP100 (-33 %)
- AlzaPower Holder ACC200 černý (-33 %)
- AlzaPower Car Charger X510 USB-A Fast Charge 18W černá (-30 %)
- AlzaPower Metal Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) stříbrná (-30 %)
- AlzaPower Garnet 10000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-30 %)
- AlzaPower WorkMate 25000mAh Power Delivery (140W) černo-šedá (-30 %)
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Audio AlzaPower
Audio zařízení z dílny AlzaPower přinášejí čistý poslech, pokročilé potlačení okolních ruchů a vysokou spolehlivost pro bezdrátový přenos zvuku. V aktuálním slevovém výběru dominují bezdrátová sluchátka vybavená technologií aktivního potlačení hluku (ANC). Ta ocení jak uživatelé při dlouhých pracovních hovorech, tak posluchači vyžadující maximální klid na cestách nebo při sportovních aktivitách.
- AlzaPower Boost PRO ANC bílá (-40 %)
- AlzaPower Boost PRO ANC černá (-30 %)
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Ergonomické kancelářské vybavení AlzaErgo
Produkty řady AlzaErgo se zaměřují na zlepšení ergonomie a komfortu v pracovním prostředí, ať už v komerční kanceláři, nebo v režimu home office. Nabídka zahrnuje polohovatelné stoly s inteligentním ovládacím panelem a kancelářské židle navržené pro správné držení těla. Investice do ergonomického nábytku prokazatelně snižuje únavu, předchází bolestem zad a zvyšuje celkovou produktivitu při práci s výpočetní technikou.
- AlzaErgo Chair Conference 1 černá (-35 %)
- AlzaErgo Fixed Table FT1 černý (-35 %)
- AlzaErgo Fixed Table FT1 bílý (-35 %)
- AlzaErgo Chair Oasis 1 černá (-35 %)
- AlzaErgo Table ET4 AiO Touch 120×60 cm černý (-35 %)
- AlzaErgo Table ET4 AiO Touch 120×60 cm bílý (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Ochranné prvky a cestovní doplňky AlzaGuard
Značka AlzaGuard poskytuje komplexní ochranu pro mobilní zařízení a osobní věci na cestách. Zahrnuje vysoce odolná pouzdra a sady skořepinových cestovních kufrů, které spolehlivě absorbují nárazy a chrání obsah před nepříznivými vnějšími vlivy. Použití prémiových materiálů zaručuje dlouhou životnost i při častém transportu a náročném cestovním zatížení.
- AlzaGuard Traveler Suitcase, 3pcs set – žlutý (-37 %)
- AlzaGuard WaterProof Zipper Shield Case bílé (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Chytrá elektronika a nositelné příslušenství WowME
Značka WowME dodává na trh cenově dostupnou chytrou elektroniku, která usnadňuje sledování denní aktivity a rozšiřuje konektivitu chytrých telefonů. Portfolio obsahuje pokročilé chytré hodinky s řadou zdravotních funkcí a lifestylové doplňky. Zařízení se vyznačují spolehlivou synchronizací, dlouhou výdrží baterie a intuitivním lokalizovaným rozhraním.
- WowME Nexus (-50 %)
- WowME Prisma černé (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Počítačové doplňky a video Eternico
Značka Eternico se specializuje na praktické počítačové periferie a doplňky pro moderní komunikaci. Zahrnuje webové kamery s vysokým rozlišením QHD pro čistý přenos obrazu při videokonferencích a multifunkční stativy s podporou magnetického uchycení MagSafe. Výrobky cílí na uživatele, kteří hledají funkční řešení pro každodenní práci i tvorbu obsahu.
- Eternico Webcam ET206 QHD, černá (-33 %)
- Eternico Selfie Tripod for MagSafe S500BT (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V rámci slevové akce lze nalézt také specifické spotřebiče určené pro kompletní automatizaci údržby domácnosti. Příkladem je robotický vysavač Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-40 %), který pro efektivní pohyb v prostoru využívá pokročilou laserovou navigaci v kombinaci s prvky umělé inteligence.
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