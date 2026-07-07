Alza přináší masivní slevy: Vybavte si herní doupě i kancelář za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 7. 7. 2026#Ostatní
Alza přináší masivní slevy: Vybavte si herní doupě i kancelář za zlomek ceny

Společnost Alza spustila rozsáhlou slevovou akci zaměřenou výhradně na své privátní značky. Tyto produkty, které se vyznačují ideálním poměrem ceny a výkonu, jsou nyní k dispozici s výrazným cenovým zvýhodněním. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce a pokrývá široké spektrum technologického příslušenství, periferií a vybavení pro náročné hráče i profesionály. Hlavní předností těchto produktů je přísná kontrola kvality přímo pod taktovkou největšího českého e-shopu, což zajiždí vysokou spolehlivost při zachování velmi příznivých pořizovacích nákladů.

Herní periferie a vybavení Rapture

Herní značka Rapture je navržena pro náročné hráče, kteří vyžadují nekompromisní rychlost, přesnost a ergonomii. V aktuální nabídce se nacházejí mechanické klávesnice s pokročilými spínači, vysoce citlivé herní myši a ergonomický nábytek, který poskytuje potřebnou oporu při dlouhých herních seancích. Veškeré příslušenství prošlo optimalizací pro co nejnižší odezvu a maximální odolnost při intenzivním používání.

Nabíjení a powerbanky

Do této kategorie spadají spolehlivá energetická řešení značky AlzaPower navržená pro každodenní nasazení na cestách i v kanceláři. Nabídka zahrnuje vysokokapacitní powerbanky s podporou rychlého nabíjení Power Delivery, síťové adaptéry a bezdrátové nabíječky do automobilů kompatibilní se standardy Qi2 a MagSafe. Všechny komponenty kladou důraz na bezpečnost, efektivní přenos energie a ochranu nabíjené elektroniky.

Audio AlzaPower

Audio zařízení z dílny AlzaPower přinášejí čistý poslech, pokročilé potlačení okolních ruchů a vysokou spolehlivost pro bezdrátový přenos zvuku. V aktuálním slevovém výběru dominují bezdrátová sluchátka vybavená technologií aktivního potlačení hluku (ANC). Ta ocení jak uživatelé při dlouhých pracovních hovorech, tak posluchači vyžadující maximální klid na cestách nebo při sportovních aktivitách.

Ergonomické kancelářské vybavení AlzaErgo

Produkty řady AlzaErgo se zaměřují na zlepšení ergonomie a komfortu v pracovním prostředí, ať už v komerční kanceláři, nebo v režimu home office. Nabídka zahrnuje polohovatelné stoly s inteligentním ovládacím panelem a kancelářské židle navržené pro správné držení těla. Investice do ergonomického nábytku prokazatelně snižuje únavu, předchází bolestem zad a zvyšuje celkovou produktivitu při práci s výpočetní technikou.

Ochranné prvky a cestovní doplňky AlzaGuard

Značka AlzaGuard poskytuje komplexní ochranu pro mobilní zařízení a osobní věci na cestách. Zahrnuje vysoce odolná pouzdra a sady skořepinových cestovních kufrů, které spolehlivě absorbují nárazy a chrání obsah před nepříznivými vnějšími vlivy. Použití prémiových materiálů zaručuje dlouhou životnost i při častém transportu a náročném cestovním zatížení.

Chytrá elektronika a nositelné příslušenství WowME

Značka WowME dodává na trh cenově dostupnou chytrou elektroniku, která usnadňuje sledování denní aktivity a rozšiřuje konektivitu chytrých telefonů. Portfolio obsahuje pokročilé chytré hodinky s řadou zdravotních funkcí a lifestylové doplňky. Zařízení se vyznačují spolehlivou synchronizací, dlouhou výdrží baterie a intuitivním lokalizovaným rozhraním.

Počítačové doplňky a video Eternico

Značka Eternico se specializuje na praktické počítačové periferie a doplňky pro moderní komunikaci. Zahrnuje webové kamery s vysokým rozlišením QHD pro čistý přenos obrazu při videokonferencích a multifunkční stativy s podporou magnetického uchycení MagSafe. Výrobky cílí na uživatele, kteří hledají funkční řešení pro každodenní práci i tvorbu obsahu.

Další zajímavé výběry

V rámci slevové akce lze nalézt také specifické spotřebiče určené pro kompletní automatizaci údržby domácnosti. Příkladem je robotický vysavač Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-40 %), který pro efektivní pohyb v prostoru využívá pokročilou laserovou navigaci v kombinaci s prvky umělé inteligence.

Objevte kompletní nabídku a nakupte výhodně na Alza.cz. Privátní značky Alza představují chytrou volbu pro každého, kdo hledá prověřenou kvalitu, spolehlivost a moderní technologie za nejlepší možnou cenu.

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