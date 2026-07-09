Google Fotky představuje Video Remix s AI a mění design spodní lišty

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se hodně stará o svou službu Fotky a také samotné aplikace. Stále se pracuje na novinkách, které Google postupně zavádí mezi uživatele. Nyní zde máme ve své podstatě dvě změny.
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Novinka se jmenuje Video Remix a je umístěná v sekci Tvořit. Její podstatou je přetvoření stávajícího videa, které máte natočené. Nabízí se celkem tři možnosti. Pakliže je ve videu osoba, lze změnit pozadí. K dispozici je i filmové nasvícení a celková stylizace. Zde se nabízí akvarel, skicář nebo olejomalba.
Google zde využívá svůj nejnovější model Gemini Omni, z čehož vyplývá, že novinka není pro všechny. Aby ji uživatel mohl používat, musí mít předplatné Google AI Plus, Pro nebo Ultra. Není to ale jediná limitace. Nástroj byl uvolněn pro čtrnáct zemí. Česko zde zatím chybí a nevíme, kdy se novinka dostane k nám.
Co se ale u uživatelů již mohlo objevit a co se nyní začíná šířit mezi všechny, je designová změna spodní nabídky aplikace Google Fotky. Nově je zde kapsle s jednotlivými sekcemi, která pluje nad fotkami. Jen tlačítko pro hledání je zvlášť.
Zdroje: droid-life.com, engadget.com
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