Velký letní výprodej smartphonů na Alze

Mobilní technologie se neustále posouvají kupředu a přinášejí inovace, které mění každodenní život. Právě nyní nastává ideální příležitost pro modernizaci mobilní výbavy. Internetový obchod Alza.cz spustil rozsáhlou slevovou akci na smartphony předních světových značek. V nabídce lze nalézt prémiové vlajkové lodě, zařízení vyšší střední třídy i cenově dostupné modely s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
Americký technologický gigant se svými telefony řady Pixel dlouhodobě sází na čistý operační systém, pokročilé funkce umělé inteligence a špičkovou kvalitu fotografování. Aktuální nabídka zahrnuje modely nejnovější generace i odlehčené varianty, které nabízejí prémiové funkce v dostupnějším balení pro každodenní spolehlivé používání.
- Google Pixel 10 256GB Obsidian (-14 %)
- Google Pixel 9a 8GB/128GB Obsidian (-13 %)
- Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian (-11 %)
- Google Pixel 10a 128GB Berry (-5 %)
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Samsung
Jihokorejský lídr trhu nabízí technologickou špičku v oblasti ohebných konstrukcí i klasických smartphonů s nekompromisním výkonem. Zařízení z nejvyšších řad disponují špičkovými displeji vlastní produkce, pokročilými fotosystémy s masivním přiblížením a precizním dílenským zpracováním s využitím prémiových materiálů.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB Titanium Jetblack (-17 %)
- Samsung Galaxy Z Fold7 16GB/1TB Blue Shadow (-14 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB Titanium Jetblack (-13 %)
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Xiaomi
Výrobce si získal popularitu vynikajícím poměrem ceny, výkonu a funkční výbavy. Aktuální zlevněné modely lákají na extrémně rychlé nabíjení, vysokou kapacitu vnitřního úložiště a pokročilé optické soustavy vyvíjené ve spolupráci s renomovanými fotografickými značkami, což z nich dělá silné konkurenty v nejvyšších třídách.
- Xiaomi 15T 12GB/256GB Gray (-20 %)
- Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB Black (-18 %)
- Xiaomi 15T Pro 12GB/1TB Black (-17 %)
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OPPO
Značka se na tuzemském trhu etablovala jako inovátor s důrazem na prémiový design a pokročilé schopnosti portrétní fotografie. Portfolio sahá od dostupnějších modelů s velkou kapacitou paměti až po nekompromisní vlajkové lodě z řady Find, které definují současné možnosti mobilní optiky.
- OPPO Reno15 FS 8GB/512GB Twilight Blue (-29 %)
- OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB Silk White (-23 %)
- OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB Charcoal Titanium (-23 %)
- OPPO Reno15 Pro 12GB/512GB Aurora Blue (-22 %)
- OPPO Find X9 Ultra 12GB/512GB Tundra Umber (-15 %)
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Motorola
Modely této značky tradičně lákají na velmi čisté prostředí systému s užitečnými softwarovými doplňky a výrazný design. Výrobce často spolupracuje se společností Pantone, díky čemuž telefony nabízejí unikátní barevné varianty a specifické povrchové úpravy zadních panelů, které vystupují z řady běžných zařízení.
- Motorola EDGE 70 12GB/512GB Pantone Cloud Dancer crystals by Swarovski (-28 %)
- Motorola Moto G86 Power 5G 12GB/256GB Pantone Chrysanthemum (-14 %)
- Motorola Razr 60 Ultra 16GB/512GB Pantone Scarab (-13 %)
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OnePlus
Smartphony OnePlus se zaměřují na maximální možnou plynulost systému a vysoký hardwarový výkon. Výrobce kombinuje výkonné procesory s rychlým úložištěm a optimalizovaným prostředím, což oceňují zejména náročnější uživatelé a hráči mobilních her, kteří vyžadují stabilní odezvu za každé situace.
- OnePlus Nord 5 5G 8GB/256GB Marble Sands (-15 %)
- OnePlus 15 16GB/512GB Sand Storm (-10 %)
- OnePlus 15R 5G 12GB/256GB Mint Breeze (-10 %)
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HONOR
Značka nabízí elegantní telefony s vyváženými parametry, které se soustředí na kvalitu displejů šetrných k lidskému zraku a dlouhou výdrž na jedno nabití. V portfoliu lze nalézt odlehčené modely pro méně náročné i pokročilé verze s ambicemi konkurovat nejlepším fotomobilům na trhu.
- HONOR 600 Lite 8GB/256GB Velvet Grey (-9 %)
- HONOR 600 Pro 12GB/512GB Black (-6 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo zavedené globální lídry se do aktuální akční nabídky dostaly i specifické telefony od ostatních specializovaných výrobců. Mezi nimi vyniká Infinix se svým stylovým modelem se zakřiveným displejem, TCL s unikátní technologií obrazovky imitující vlastnosti papíru šetrného k očím, nebo UleFone zaměřený na extrémní mechanickou odolnost do náročných podmínek.
- Infinix NOTE Edge 8GB/256GB Shadow Black (-35 %)
- TCL 60SE NXTPAPER 5G 8GB/256GB Space Grey (-28 %)
- UleFone RugOne Xever 7 Black (-25 %)
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Aktuální výprodej pokrývá celé spektrum mobilního trhu od základních modelů až po technologické milníky současnosti. Kompletní přehled všech zlevněných produktů, příslušenství a dalších informací o nákupu je k dispozici na oficiálním webu Alza.cz. Alza – všechno, na co si vzpomenete.
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