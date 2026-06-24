Google Fotky rozšíří editační možnosti o Moods, nabídnou stylizované šablony

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google Fotky patří mezi jedny z nejpopulárnějších služeb, zejména této firmy. Vedle standardní možnosti cloudového zálohování se nabízejí i editační nástroje. Vedle toho nabízí dodatečné funkce, které byly rozšířeny. Aktuálně se ale pracuje na rozšíření.
Google Fotky dostanou nové funkce a jednu sekci navíc
Nálady v Google Fotkách?
V rámci sekce Vytvořit se nabízí bonusové funkce, jako je novinka Koláž nebo Výběrové video, Filmová fotka a Animace. Bohužel nemáme vše dostupné v našich končinách, jelikož v některých zemích je dostupná i funkce Video remix. Podařilo se objevit chystanou novinku, která nese označení Moods.
To se dá přeložit jako „nálada“ a ve své podstatě jde o šablony nebo spíše trochu upravené filtry do konkrétní tematiky. Aktuálně obsahuje osm takových šablon, mezi kterými jsou Crisp 35mm, Night Lights nebo 2000’s Cinema.
Celkem se divíme, že osm trochu jiných filtrů dostalo novou sekci, když v aplikaci se nabízí celkem dost podobných funkcí. Zde se ale asi bude hodně využívat AI, jelikož se na dané fotce upraví barvy i nasvícení, případně se přidají artefakty typické pro danou tematiku. Otázkou je, jestli něco takového zaujme uživatele. Jak ukázala naše nedávná anketa, většina preferuje neupravené fotky.
Zdroj: androidauthority.com
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