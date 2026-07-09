Sluchátka Sony IER-M500 jsou vstupenkou do profesionálního světa

Zdroj: Sony
Na trhu najdete mnoho typů sluchátek od mnoha společností. Proto je vždy tak trochu svátkem, když dojde na uvedení něčeho netradičního. Mezi takové novinky můžeme zařadit i Sony IER-M500.
Sony IER-M500
Samotná sluchátka Sony IER-M500 rozhodně nejsou běžná, ostatně je firma designovala pro prostředí koncertů pro samotné hudebníky. Spadají do kategorie profesionální audio techniky, kde se více klade důraz na kvalitu reprodukce a také odolnost. Sluchátka navíc nabízí velmi dobré pasivní odhlučnění.
„Obvykle používám sluchátka do uší vyrobená na míru, ale kvalita zvuku těchto sluchátek do uší se jim v porovnání dost blíží. Pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebujete univerzální sluchátka do uší a chcete spolehlivý pár, jsou tato sluchátka skvělou volbou.‘‘, Noel Edwards, zvukový inženýr
Sony IER-M500 jsou kabelová sluchátka, ale jednou z výhod je, že pokud se kabel jednou poškodí, nemusíte je vyhazovat. Stačí dokoupit nový a jednoduše ho vyměnit. Není totiž napevno připevněn ke sluchátkům. Co se týče specifikací, tak obsahují 5mm měniče a frekvenční rozsah je 10 Hz až 40 000 Hz. Citlivost je 103 dB/mW.
Ačkoliv dnešní mobily již nemají konektor pro sluchátka, tak jde využít USB C redukce na 3.5mm konektor. Součástí je několik nástavců a kabel o délce 1,6 metru. Plusem je sponka na spojení kabelu a navíc kabel vede za ušima. Pokud tedy nechcete bezdrátová sluchátka a chtěli byste něco profesionálnějšího, možná Sony IER-M500 zaujmou. Cena je nastavena na 2 999 Kč, což je sice v té vyšší hladině, ale jsou také z vyšší kategorie.
Zdroj: Tisková zpráva
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