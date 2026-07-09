Google vylepší Gemini Live: nově nabídne ruční aktivaci mikrofonu

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Google se snaží hodně starat o svou službu, AI a aplikaci Gemini. Ostatně každou chvíli se dočkáme nějaké drobné změny. Tentokrát si hraje s Gemini Live, tedy konverzační funkcí, která plně podporuje češtinu.
Google vylepšuje Gemini Live: nové plovoucí rozhraní
Jako vysílačka
Aktuální rozhraní Gemini Live po aktivaci stále naslouchá a snaží se konverzovat. Je zde možnost ztlumení mikrofonu, aby systém nic neslyšel, ale v tom může být někdy problém, jelikož se nedá úplně odhadnout, kdy má poslouchat a kdy ne. V nové verzi aplikace se podařila objevit změna, jež změní způsob interakce.
Nově by funkce Gemini Live neměla vůbec poslouchat automaticky. Pro zachycení vašich dotazů nebo úkolů budete muset podržet velké tlačítko mikrofonu. V podstatě se jedná o podobné fungování jako u vysílačky. To může být praktičtější například v rušném prostředí nebo když je kolem vás více lidí.
Samozřejmě se myslelo i na ty, co dávají přednost současnému fungování. V horním menu se dá tato funkce deaktivovat, takže Gemini Live bude stále naslouchat. Kdy dojde k zavedení změny, zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
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