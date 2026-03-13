Hry Google Play zavádí novinky, i trial verze

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google sice měl několik pokusů v herním světě, ale ten největší skončil spíše neúspěchem. Jednalo se o platformu Stadia, ale jak se ukázalo, projekt nemohl být životaschopný. Google to i tak nevzdal a pustil se do něčeho méně ambiciózního. Soustředil se na Hry Google Play, kam postupně zavádí novinky. Tentokrát jsme se dočkali poměrně dobrého rozšíření.
Zkušební verze
V první řadě Google informuje o nových herních titulech, na které se mohou hráči těšit. Jedná se například o Moonlight Peaks, Sledding Game a Low-Budget Repairs. To je ale spíše jen lehká ochutnávka. Google se více soustřeďuje i na hry pro počítače, takže v samotném obchodu jsme se dočkali speciální sekce, kde jsou uvedeny hry optimalizované pro počítače. Kromě toho si budete moci jakoukoliv hru přidat do seznamu přání a Google vás informuje, jakmile bude hra ve slevě.
Nejpodstatnější novinkou je ale možnost zkušebních verzí her, tedy trialů. Právě některé hry jsou dostupné až po zaplacení plné ceny, ale s tím je tak trochu problém. Sice můžete v určitém časovém horizontu požádat o vrácení peněz, ale vyžaduje to nějakou činnost navíc. Nově ale Hry Google Play podporují možnost zkušební verze. V takovém případě si nainstalujete plnou verzi a máte určitý čas na vyzkoušení. Následně si hru můžete koupit a pokračovat tam, kde jste skončili.
Novinka je dostupná pro mobily a brzy bude k dispozici i pro hry pro počítače. Google zmiňuje, že již nyní jde vyzkoušet tento způsob u série Reigns, OTTTD a Dungeon Clawler. Posledním vylepšením je zapojení umělé inteligence v případě odpovídání na dotazy spojené s hrami. To je ale spíše takový bonus. Bohužel je funkce dostupná jen v angličtině.
