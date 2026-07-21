Telegram novinky: Pokročilý editor textu a nové možnosti pro komunity

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Tentokrát jsme si museli trochu déle počkat na pravidelnou dávku novinek a vylepšení komunikační platformy Telegram. Tentokrát se vývojáři zaměřili hlavně na textovou část aplikace.
Skoro jako WordPad
Už minule jsme vás informovali o vylepšeném editoru pro boty a nyní zde máme stejné vylepšení pro běžné uživatele. Ti získávají vylepšený editor, v kterém jde formátovat text. Kromě toho lze přidávat tabulky, vkládat fotky a animované obrázky do textu a nesmí chybět i AI nástroj pro modifikace textu. Při vytváření formátovaného textu jde napsat až 32 768 znaků. Je zde ale omezení. Novinka je určena zatím jen pro prémiové uživatele.
Už i Telegram nově nabízí Komunity, do kterých lze zapojit skupiny, kanály i boty, přičemž všechny budou kolem nějakého určeného tématu. Komunity mohou být viditelné pro všechny, případně mohou být i skryté. Kromě toho jsme se ale dočkali modifikace pro boty. Jejich zprávy už nemusí otravovat všechny a lze nastavit jejich viditelnost jen pro konkrétního uživatele.
Poslední vylepšení se týká animovaných obrázků, GIF. Telegram nově umožňuje vyhledávat v databázi 350 milionů GIFů ve 36 jazycích. Nové vyhledání je poháněno offline indexováním široce sdílených, veřejně dostupných GIFů s využitím open-source modelů umělé inteligence.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře