Telegram novinky: Pokročilý editor textu a nové možnosti pro komunity

• 21. 7. 2026#iOS
Telegram novinky: Pokročilý editor textu a nové možnosti pro komunity

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Tentokrát jsme si museli trochu déle počkat na pravidelnou dávku novinek a vylepšení komunikační platformy Telegram. Tentokrát se vývojáři zaměřili hlavně na textovou část aplikace.

Skoro jako WordPad

Už minule jsme vás informovali o vylepšeném editoru pro boty a nyní zde máme stejné vylepšení pro běžné uživatele. Ti získávají vylepšený editor, v kterém jde formátovat text. Kromě toho lze přidávat tabulky, vkládat fotky a animované obrázky do textu a nesmí chybět i AI nástroj pro modifikace textu. Při vytváření formátovaného textu jde napsat až 32 768 znaků. Je zde ale omezení. Novinka je určena zatím jen pro prémiové uživatele.

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Zdroj: Telegram

Už i Telegram nově nabízí Komunity, do kterých lze zapojit skupiny, kanály i boty, přičemž všechny budou kolem nějakého určeného tématu. Komunity mohou být viditelné pro všechny, případně mohou být i skryté. Kromě toho jsme se ale dočkali modifikace pro boty. Jejich zprávy už nemusí otravovat všechny a lze nastavit jejich viditelnost jen pro konkrétního uživatele.

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Zdroj: Telegram

Poslední vylepšení se týká animovaných obrázků, GIF. Telegram nově umožňuje vyhledávat v databázi 350 milionů GIFů ve 36 jazycích. Nové vyhledání je poháněno offline indexováním široce sdílených, veřejně dostupných GIFů s využitím open-source modelů umělé inteligence.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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