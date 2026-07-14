Aplikace Strava přichazí s aktualizací, která míří na komunitu

Strava, zdroj: Strava
Strava oznámila novou aktualizaci své sportovní aplikace, v rámci které přidává novou záložku „Events“. Ta uživatelům zobrazí například místní sportovní akce, skupinové běhy i závody. Funkce je už nyní dostupná více než 195 milionům uživatelů.
Stravě na komunitě záleží
Dlouhodobě se Strava prezentuje jako aplikace, která toho umí více než pouze zaznamenat vaši trasu. S nejnovější aktualizací, ale společnost znovu ukázala, jak jí zaleží na své komunitě. V rámci updatu, jenž je uživatelům dostupný už od 9. července, totiž v aplikaci přibyla kompletně nová záložka věnovaná událostem.
Karta „Events“ shromažďuje na jednom místě závody i všemožné skupinové akce dle polohy uživatele. Klíčové je pak to, že Strava přímo integruje databázi závodů Runna, která obsahuje desetitisíce akcí po celém světě. Uživatelé si tak mezi nimi mohou přímo v aplikaci filtrovat dle místa, sportu, nebo třeba vzdálenosti. Po vybrání závodu jim pak bude rovnou nabídnut i personalizovaný tréninkový plán.
Mimo jiné Strava přepracovala i tzv. Club Organizer Hub, kde organizátoři klubů dostanou ještě více možností pro správu a růst svých komunit. Strava moc dobře ví, že právě komunita je její největší konkurenční výhodou. Nová karta „Events“ i více možností pro správce klubů jsou tak dalším krokem, jak ji posílit.
Zdroje: 9to5mac.com, press.strava.com
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