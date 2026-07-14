Elegantní řešení pro komunitu Garmin: Cubenest SQ314 kombinuje rychlé Qi2.2 nabíjení s integrovaným stojánkem pro sportovní hodinky KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 7. 2026#Příslušenství
Elegantní řešení pro komunitu Garmin: Cubenest SQ314 kombinuje rychlé Qi2.2 nabíjení s integrovaným stojánkem pro sportovní hodinky

Uživatelé sportovních hodinek Garmin se při nabíjení svých zařízení dlouhodobě potýkají s nutností používat nevzhledné visící kabely. Zatímco majitelé Apple Watch či Samsung Galaxy Watch mají k dispozici desítky elegantních nabíjecích stojánků, Garmin se kvůli svému specifickému fyzickému konektoru držel stranou. Česká značka Cubenest tento problém řeší a představuje model SQ314 – prémiový nabíjecí stojánek z broušeného hliníku, který kombinuje nejmodernější bezdrátový standard Qi2.2 pro telefony s dedikovaným nabíjecím portem pro hodinky Garmin.

Praktický hybrid na pracovní stůl

Model Cubenest SQ314 je navržen jako designové centrum pro elektroniku, které na stole eliminuje chaos v kabeláži. Celé tělo je vyrobeno z vysoce kvalitního broušeného hliníku v kombinaci s protiskluzovou silikonovou gumou.

Stojánek nabízí tři nezávislé nabíjecí zóny:

  • Hlavní magnetický držák s certifikací Qi2.2
    • Je určen pro smartphony s podporou bezdrátového nabíjení (Apple iPhone, Samsung Galaxy a další).
    • Nabízí bezdrátový výkon až 25 W, což umožňuje nabít kompatibilní telefon z 0 na 50 % za přibližně 25 minut.
    • Disponuje silnými magnety pro přesné uchycení (u telefonů bez MagSafe se doporučuje použití magnetického krytu či kroužku).
  • Otočná nabíjecí kolébka pro Garmin Watch
    • Využívá integrovaný fyzický konektor kompatibilní s drtivou většinou modelů Garmin.
    • Nabíjí hodinky maximálním podporovaným výkonem pro daný model.
    • Podporuje široké spektrum řad: Fenix (včetně Fenix 8, 8 Pro, E, 7, 6, 5), Forerunner, Venu, Instinct, Vívoactive, Vívomove, Tactix, Quatix či Enduro.
  • Spodní bezdrátová podložka v základně
    • Je optimalizována pro nabíjení sluchátek (AirPods, Galaxy Buds a další) s podporou standardu Qi.

Celkový kombinovaný výkon stanice dosahuje až 35 W, přičemž k dosažení plného potenciálu výrobce doporučuje dokoupit síťový adaptér s výkonem minimálně 35 W. Bezpečnost zařízení hlídají integrované senzory chránící proti přehřátí, přepětí a zkratu. Doporučená maloobchodní cena činí 1 699 Kč včetně DPH.

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Odolné hybridní řemínky pro náročné sportovce

Společně s novou nabíječkou uvádí Cubenest na trh také řadu sportovních řemínků pro hodinky Garmin využívající rychloupínací systém QuickFit. Tyto řemínky jsou navrženy tak, aby vydržely náročný trénink a zároveň skvěle vypadaly při každodenním nošení.

  • Konstrukce a použité materiály
    • Vnější tkaná nylonová vrstva zajišťuje vysokou prodyšnost, sportovní texturu a je příjemná na pokožce.
    • Vnitřní silikonový rám dodává řemínku potřebnou odolnost, voděodolnost a stálost tvaru.
    • Oba materiály jsou hypoalergenní a nezpůsobují podráždění kůže při nadměrném pocení.
  • Kompatibilita a snadná výměna
    • Varianta QuickFit 22 mm je určena pro standardní velikosti modelů Fenix, Epix či Forerunner.
    • Varianta QuickFit 26 mm cílí na robustnější outdoorové modely řady Fenix X a Tactix.
    • Systém QuickFit umožňuje výměnu řemínku během několika vteřin bez jakýchkoliv nástrojů.

Nové příslušenství od Cubenest představuje cenově dostupnou, ale nekompromisní alternativu k originálním doplňkům. Bezdrátovou nabíječku 3v1 zakoupíte na Cubenest.cz, kde najdete i kompletní nabídku nových řemínků na hodinky Garmin.

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