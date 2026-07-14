Elegantní řešení pro komunitu Garmin: Cubenest SQ314 kombinuje rychlé Qi2.2 nabíjení s integrovaným stojánkem pro sportovní hodinky

Uživatelé sportovních hodinek Garmin se při nabíjení svých zařízení dlouhodobě potýkají s nutností používat nevzhledné visící kabely. Zatímco majitelé Apple Watch či Samsung Galaxy Watch mají k dispozici desítky elegantních nabíjecích stojánků, Garmin se kvůli svému specifickému fyzickému konektoru držel stranou. Česká značka Cubenest tento problém řeší a představuje model SQ314 – prémiový nabíjecí stojánek z broušeného hliníku, který kombinuje nejmodernější bezdrátový standard Qi2.2 pro telefony s dedikovaným nabíjecím portem pro hodinky Garmin.
Praktický hybrid na pracovní stůl
Model Cubenest SQ314 je navržen jako designové centrum pro elektroniku, které na stole eliminuje chaos v kabeláži. Celé tělo je vyrobeno z vysoce kvalitního broušeného hliníku v kombinaci s protiskluzovou silikonovou gumou.
Stojánek nabízí tři nezávislé nabíjecí zóny:
- Hlavní magnetický držák s certifikací Qi2.2
- Je určen pro smartphony s podporou bezdrátového nabíjení (Apple iPhone, Samsung Galaxy a další).
- Nabízí bezdrátový výkon až 25 W, což umožňuje nabít kompatibilní telefon z 0 na 50 % za přibližně 25 minut.
- Disponuje silnými magnety pro přesné uchycení (u telefonů bez MagSafe se doporučuje použití magnetického krytu či kroužku).
- Otočná nabíjecí kolébka pro Garmin Watch
- Využívá integrovaný fyzický konektor kompatibilní s drtivou většinou modelů Garmin.
- Nabíjí hodinky maximálním podporovaným výkonem pro daný model.
- Podporuje široké spektrum řad: Fenix (včetně Fenix 8, 8 Pro, E, 7, 6, 5), Forerunner, Venu, Instinct, Vívoactive, Vívomove, Tactix, Quatix či Enduro.
- Spodní bezdrátová podložka v základně
- Je optimalizována pro nabíjení sluchátek (AirPods, Galaxy Buds a další) s podporou standardu Qi.
Celkový kombinovaný výkon stanice dosahuje až 35 W, přičemž k dosažení plného potenciálu výrobce doporučuje dokoupit síťový adaptér s výkonem minimálně 35 W. Bezpečnost zařízení hlídají integrované senzory chránící proti přehřátí, přepětí a zkratu. Doporučená maloobchodní cena činí 1 699 Kč včetně DPH.
Odolné hybridní řemínky pro náročné sportovce
Společně s novou nabíječkou uvádí Cubenest na trh také řadu sportovních řemínků pro hodinky Garmin využívající rychloupínací systém QuickFit. Tyto řemínky jsou navrženy tak, aby vydržely náročný trénink a zároveň skvěle vypadaly při každodenním nošení.
- Konstrukce a použité materiály
- Vnější tkaná nylonová vrstva zajišťuje vysokou prodyšnost, sportovní texturu a je příjemná na pokožce.
- Vnitřní silikonový rám dodává řemínku potřebnou odolnost, voděodolnost a stálost tvaru.
- Oba materiály jsou hypoalergenní a nezpůsobují podráždění kůže při nadměrném pocení.
- Kompatibilita a snadná výměna
- Varianta QuickFit 22 mm je určena pro standardní velikosti modelů Fenix, Epix či Forerunner.
- Varianta QuickFit 26 mm cílí na robustnější outdoorové modely řady Fenix X a Tactix.
- Systém QuickFit umožňuje výměnu řemínku během několika vteřin bez jakýchkoliv nástrojů.
Nové příslušenství od Cubenest představuje cenově dostupnou, ale nekompromisní alternativu k originálním doplňkům. Bezdrátovou nabíječku 3v1 zakoupíte na Cubenest.cz, kde najdete i kompletní nabídku nových řemínků na hodinky Garmin.
Komentáře