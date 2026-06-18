Strava přidává nové funkce pro turistiku. Upozorní na špatnou trasu i přehraje celý výlet ve 3D

• 18. 6. 2026#Aplikace #iOS
Strava přidává nové funkce pro turistiku. Upozorní na špatnou trasu i přehraje celý výlet ve 3D

Zdroj: App Store

Strava představila několik novinek, které ocení především ti uživatelé, kteří podnikají časté výlety do přírody a celkově outdoorové nadšence. Aktualizace přináší vylepšené mapy, nové navigační funkce i další možnosti sdílení aktivit s přáteli.

Novinky v aplikaci Strava

Během léta Strava nasadí nové mapové podklady, které zobrazí podrobnější informace o povrchu stezek. Uživatelé zároveň snadněji najdou důležité body zájmu, jako jsou nástupní místa trasy, pikniková místa nebo kempy. Předplatitelé navíc získají možnost ukládat si trasy přímo z různých částí aplikace a mít je kdykoliv po ruce.

Nejzajímavější novinkou jsou takzvané Off-Route Alerts. Díky této nové funkci dokáže aplikace rozpoznat, že se uživatel odchýlil od plánované trasy, a okamžitě ho upozorní. To může být užitečné zejména na méně značených stezkách nebo v neznámém terénu. Platící uživatelé mohou také stahovat trasy pro offline použití, zatímco majitelé hodinek Apple Watch, Garmin nebo Coros získají jednodušší synchronizaci tras přímo do zařízení.

strava

Zdroj: Strava

Strava nezapomíná ani na sociální funkce. Novinka Activity Replays automaticky vytvoří animaci celé trasy, kterou lze sdílet ve feedu podobně jako krátké video. K dispozici zůstává také 3D zobrazení aktivit nebo funkce Flyover, která ukáže absolvovanou trasu jako letecký průlet nad krajinou.

Podle Stravy zájem o turistiku dlouhodobě roste. Statistiky společnosti ukazují, že počet turistických klubů na platformě během loňského roku vzrostl téměř šestinásobně. Právě proto se firma snaží více propojit plánování tras, navigaci a sdílení zážitků do jednoho ekosystému. Strava dnes eviduje více než 195 milionů uživatelů ve více než 185 zemích světa.

Zdroje: gsmarena.com, press.strava.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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