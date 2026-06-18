Strava přidává nové funkce pro turistiku. Upozorní na špatnou trasu i přehraje celý výlet ve 3D

Zdroj: App Store
Strava představila několik novinek, které ocení především ti uživatelé, kteří podnikají časté výlety do přírody a celkově outdoorové nadšence. Aktualizace přináší vylepšené mapy, nové navigační funkce i další možnosti sdílení aktivit s přáteli.
Novinky v aplikaci Strava
Během léta Strava nasadí nové mapové podklady, které zobrazí podrobnější informace o povrchu stezek. Uživatelé zároveň snadněji najdou důležité body zájmu, jako jsou nástupní místa trasy, pikniková místa nebo kempy. Předplatitelé navíc získají možnost ukládat si trasy přímo z různých částí aplikace a mít je kdykoliv po ruce.
Nejzajímavější novinkou jsou takzvané Off-Route Alerts. Díky této nové funkci dokáže aplikace rozpoznat, že se uživatel odchýlil od plánované trasy, a okamžitě ho upozorní. To může být užitečné zejména na méně značených stezkách nebo v neznámém terénu. Platící uživatelé mohou také stahovat trasy pro offline použití, zatímco majitelé hodinek Apple Watch, Garmin nebo Coros získají jednodušší synchronizaci tras přímo do zařízení.
Strava nezapomíná ani na sociální funkce. Novinka Activity Replays automaticky vytvoří animaci celé trasy, kterou lze sdílet ve feedu podobně jako krátké video. K dispozici zůstává také 3D zobrazení aktivit nebo funkce Flyover, která ukáže absolvovanou trasu jako letecký průlet nad krajinou.
Podle Stravy zájem o turistiku dlouhodobě roste. Statistiky společnosti ukazují, že počet turistických klubů na platformě během loňského roku vzrostl téměř šestinásobně. Právě proto se firma snaží více propojit plánování tras, navigaci a sdílení zážitků do jednoho ekosystému. Strava dnes eviduje více než 195 milionů uživatelů ve více než 185 zemích světa.
Zdroje: gsmarena.com, press.strava.com
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