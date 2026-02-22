Redmi Note 15 Pro+ 5G; zdroj: Dotekománie
V řadě Redmi Note 15 je letos opět celkem pět modelů. My už jsme otestovali ten nejlevnější minulý měsíc. Dnes zamíříme ale na opačný konec spektra této řady, a to na ten nejvybavenější model. Ten už spadá do vyšší střední třídy. Co výrobce vylepšil od předchůdce? A jaké jsou klady a zápory Redmi Note 15 Pro+ 5G?
Konstrukce
Zatímco vloni předchůdce nabízel zaoblený displej podobně jako kdysi Samsungy Galaxy S, novinka má přepracovaný design. Boky jsou ploché, čelní panel je k nim však mírně zaoblený na všech stranách. Telefon tak rozměrově vyrostl, a to především do šířky. Jeho velikost tak odpovídá spíše větším top modelům typu Pixel 10 Pro XL nebo iPhone s přídomkem Pro Max.
Kvalita zpracování je velice dobrá, mně osobně jen zamrzel použitý materiál rámu. Ten je totiž stejně jako u předchůdců stále plastový. Pokud telefon vezmu do ruky, tak ten hliník na mě přeci jen působí o kousek luxusnějším dojmem. Má to ale i svoje výhody, plastový rám tlumí pády líp než hliník. A odolnost by tu měla být více než dostatečná, výrobce zde získal SGS Premium Performance certifikaci. Pro Redmi Note 15 Pro+ 5G by neměl být problém pád z 2,5 metru. Tomu pomáhá i krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.
Potěší také odolnost vůči vodě a prachu s certifikacemi IP66, IP68, IP69 a IP69K. Telefon má prý vydržet ponořený ve vodě do hloubky dvou metrů až 24 hodin. To se může hodit, až jej někdy třeba zapomenete vyndat z vany nebo rybníčku. V realitě jsme to nicméně nezkoušeli, a ani jsme s telefonem nějak neházeli. Výrobci většinou nejsou úplně rádi za vracení odřených telefonů. Ještě doplním, že na displeji je již z výroby aplikovaná plastová krycí fólie.
Na test jsme dostali nestárnoucí klasiku v podobě černé barevné verze. Pokud chcete nějakou výraznější barvu, v prodeji na našem trhu je ještě světle modrá a pak hnědá. Ta má navíc jiné provedené zad, které imituje kožený povrch.
Redmi Note 15 Pro+ 5G má stereo reproduktory, které mají navíc dedikovaný otvor i na horní straně zařízení. Hraje solidně na svoji kategorii. Pro odemykání poslouží optická čtečka otisků prstů, která je spolehlivá a rychlá. Jen je umístěna poměrně nízko, což není tak komfortní. Líbí se mi také fakt, že zde výrobce neintegroval žádné další zbytečné AI tlačítko.
Zadní fotomodul z těla mírně vystupuje, ale díky jeho umístění přesně ve středu se telefon při položení na stůl neviklá. Na zádech pak zaujme ještě nové logo značky REDMI.
Zobrazovací panel
Displej s úhlopříčkou 6,83 palce je oproti předchůdci mírně větší a jasnější (nyní až 3200 nitů). S viditelností v zimním prostředí skutečně není problém. Obnovovací frekvence je 120 Hz, bohužel je zde stále stejný Xiaomi problém – v mnoha aplikacích systém celkem nesmyslně preferuje 60 Hz (například v Gmailu, YouTube nebo Spotify). Je tak dobré v nastavení si ručně vynutit 120 Hz za každých okolností.
Always-on zde stále nemáme, jelikož ho nelze nastavit na neustále zobrazený. Vždy se zobrazí jen na 10 sekund po klepnutí na displej. Celkově shrnuto je tohle ale výborný displej vzhledem k cenovce. Oproti top modelům mu ale moc neschází kromě LTPO technologie.
Hardware
Hnací motor je skoro stejný jako u předchůdce, jen o generaci novější Snapdragon 7s Gen 4. Nárůst výkonu je však při spuštění benchmark testů v podstatě zanedbatelný. Pokud bychom se řídili čistě benchmarkem Geekbench 6, tak dnes testované Redmi má zhruba dvakrát větší výkon než základní Redmi Note 15 (cenovka kolem 4 tisíc korun) a naopak zhruba třikrát menší skóre než telefony s top procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5.
V praxi je ale výkonu dostatek oproti právě zmíněnému základnímu Redmi Note 15. Tam to u některých her jako GTA Vice City Definitive Edition nevypadalo moc dobře, a museli jste pro stabilní framerate výrazně zhoršit kvalitu vykreslení. To se na dnes testovaném modelu mnohem mnohem lepší.
Pokud vám jde čistě o výkon, tak se za podobné peníze jako Redmi Note 15 Pro+ 5G dají sehnat telefony s výkonnějšími procesory a kupodivu i z dílen stejného výrobce. POCO F8 Pro nebo Xiaomi 15T nabídnou graficky výkonnější čipy. Potěšila mě stále integrace infračerveného portu pro ovládání domácí elektroniky.
Tento telefon jak jeho přídomek napovídá, má sítě 5G. Jen upozorním, že existuje také verze bez pluska v názvu také s jiným procesorem (Dimensity 7400-Ultra) a pak existuje ještě slabší model bez pluska a bez 5G v názvu. Kupujte tak opatrně. Níže můžete vidět tabulku s porovnáním.
Specifikace
|Note 15 Pro+ 5G
|Note 15 Pro 5G
|Note 15 Pro
|displej
|6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|procesor
|Snapdragon 7s Gen 4 (8 jader, až 2,7 GHz)
|MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 jader, až 2,6 GHz)
|MediaTek Helio G200-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
|RAM
|8/12 GB
|úložiště
|256/512 GB
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS
|Dual SIM
|Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
|Nano SIM + Hybridní slot
|Foťáky
|
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
|odolnost
|IP66, IP68, IP69 a IP69K
|IP66, IP68, IP69 a IP69K
|IP65
|rozměry a hmotnost
|163,34 × 78,31 × 8,19 mm, 207 gramů
|163,61 × 78,09 × 7,96 mm, 210 gramů
|163,22 × 76,29 × 7,96 mm, 195 gramů
|baterie a nabíjení
|6500 mAh, 100W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
|6580 mAh, 45W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
|6500 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
Baterie
Velké baterie se stávají minimálně u čínských výrobců skoro standardem. Zde tomu není jinak a máme tu krásných 6500 mAh, což je razantní nárůst oproti předchůdci s 5110 mAh. V praxi mi telefon vydržel dva dny zcela bez problémů a i tři dny nenáročného používání jsou realita. Výdrž je tak z mojí zkušenosti velice dobrá.
Nabíjení pak probíhá pouze drátově a to výkonem až 100W. Pro tento maximální výkon si ale musíte obstarat adaptér do zásuvky od Xiaomi. Bezdrátové nabíjení zde chybí, to je škoda, ale zase tak běžné u mobilů v této cenové hladině zatím stále není.
Fotoaparát
Na zádech se nachází celkem dva fotoaparáty, jakkoliv to na první pohled může vypadat jinak. V třetím kroužku je blesk, ve čtvrtém pak není vůbec nic. A to je dobře, Xiaomi se konečně u tohoto modelu zbavilo 2Mpx makro snímače, který byl úplně k ničemu a ještě předchůdce ho měl.
Máme tu hlavní 200Mpx snímač o velikosti 1/1,4 palce se clonou f/1.7 a ultra širokoúhlý má pak pouze 8 Mpx. Při pohledu do specifikací je toto úplně stejné jako vloni, ale máme tu nový obrazový senzor Samsung ISOCELL HPE.
Výsledky jsou podobné jako vloni. Hlavní snímač produkuje na svoji kategorii solidní snímky. Jsou poměrně dost doostřené, ale detailů mají dost. Zaujme i digitální přiblížení o hodnotách 2x a 4x, které není špatné díky vysokému rozlišení snímače.
Nepotěší slabší ultraširokoúhlý snímač, kterému jeho nižší rozlišení nestačí (na tento úhel záběru se prostě hodí mít aspoň 12 Mpx) a nemá příliš mnoho detailů speciálně při zobrazení na velké obrazovce a při focení v noci.
Redmi Note 15 Pro+ 5G oproti předchůdci zaujme lepším selfie fotoaparátem s vyšším rozlišením 32 Mpx. Video nahrává maximálně ve 4K při 30 fps.
Software
Mobil startuje s Androidem 15 s nadstavbou HyperOS 2. Bohužel zde tedy není nejnovější Android 16 vydaný před půl rokem. Délka softwarové podpory ale narostla na 4 velké aktualizace, a dokonce 6 let bezpečnostních. To je dobrá zpráva.
Systém šlape velmi svižně, ale na rychlost top modelů přeci jen něco chybí. Nepotěší také otravné notifikace především na vestavěnou aplikaci témata, spousta předinstalovaných aplikací třetích stran či reklamy na Temu při otevření vyhledávacího pole telefonu.
Zhodnocení Redmi Note 15 Pro+ 5G
Při zhodnocení musím vlastně zopakovat svá slova u testu předchůdce. Je to stále solidní smartphone vyšší střední třídy a „telefon pro masy“. Opět tu máme o drobek lepší model s větší baterií, větším a lepším displejem nebo vyšší odolností. Potěšil mě také dospělejší design, který má však stále pouze plastový rám. Zklame také mezigeneračně nevylepšený ultra širokoúhlý fotoaparát, který by ho potřeboval jako sůl. Nepotěší také start se starším Androidem 15, ale zase naopak výrobce má nově mnohem lepší podporu.
České ceny jsou pak stejné, a to od nějakých 11 tisíc korun. V akcích ho ale seženete i o pár tisícovek levněji. Konkurence je v této cenové hladině poměrně silná a modely letošního roku akorát testujeme nebo brzy budeme testovat – Nothing Phone (4a) nebo Pixel 10a.
Klady:
- větší a jasnější displej (až 3200 nitů);
- dobrá kvalita zpracování a odolnost (IP66, IP68, IP69, IP69K);
- výdrž baterie (6500 mAh) je velice dobrá;
- dospělejší design;
- infračervený port pro ovládání domácí elektroniky;
- delší softwarová podpora (4 velké aktualizace, 6 let bezpečnostních).
Zápory:
- plastový rám;
- mezigeneračně nevylepšený ultra širokoúhlý fotoaparát;
- start se starším Androidem 15;
- chybí bezdrátové nabíjení.
Ceny Redmi Note 15 Pro+ 5G
- 8 GB + 256 GB – 10 999 Kč
- 12 GB + 512 GB – 12 499 Kč
- Dostupné barvy: Mocha Brown, Glacier Blue, Black
Komentáře