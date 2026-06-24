Nová strategie Nothing: série (b) nabídne dostupnější alternativu k modelům (a)

Zdroj: Nothing
Subznačka společnosti Nothing nebude letos vydávat nový mobil, zejména kvůli samotným cenám pamětí a úložišť. I proto nás celkem překvapilo, že Nothing jako takový začíná lákat na novou sérii mobilů.
Další CMF mobil od Nothing jen tak nebude
Nothing série (b)
Dlouhou dobu jsme přemýšleli, proč společnost Nothing přidává ke svým mobilům písmeno a pokaždé stejné. V podstatě si tak připravovala půdu pro novou generaci, jak nyní potvrzuje na sociálních sítích. Začíná lákat na mobily, které budou mít písmeno „(b)“ v názvu.
Akis Evangelidis, spoluzakladatel Nothing, přímo vysvětluje, že původní série „(a)“ je vlastně top modelová řada v dané kategorii tohoto výrobce. Série „(b)“ bude stavět na stejných základech, jen tedy bude mít lehce upravenou výbavu. Podle jeho vyjádření se budou nabízet o něco levnější mobily se zacílením na trochu odlišný segment.
Například nyní nabízí modely Nothing Phone (4a) Pro (recenze) a Nothing Phone (4a) (recenze) a v rámci nové série se asi dočkáme Nothing Phone (4b) Pro nebo Nothing Phone (4b). Samotný název ještě nebyl zveřejněn, ale asi to tak bude. Nejde ale jen o běžné oznámení nějakého názvu pro další generaci.
Na videu níže můžete vidět náčrty nového mobilu v rámci série „(b)“. Hlavně si všimněte, že tento kousek bude mít podle všeho jen jeden foťák. Dle toho, co je ve videu vyzdviženo, bude mít asi 48MPx rozlišení. Na další detaily si ale budeme muset počkat.
Zdroje: gsmarena.com, x.com, x.com, androidauthority.com
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