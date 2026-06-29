Letní výbava k vodě i na zahradu za zlomek ceny: Alza spouští slevy na outdoor a vodní sporty

Letní sezóna je v plném proudu a internetový obchod Alza přichází s rozsáhlou slevovou akcí zaměřenou na vodní sporty, plavecké i šnorchlovací potřeby a nezbytné outdoorové vybavení. Zákazníci mohou využít výrazného snížení cen u desítek produktů od renomovaných značek. Nabídka platí do vyprodaní zásob a představuje ideální příležitost pro kompletaci prázdninové výbavy za mimořádně výhodných podmínek.
Paddleboardy a příslušenství
Vodní hladinu letos ovládnou nafukovací paddleboardy, které kombinují stabilitu, snadný transport a sportovní vyžití pro celou rodinu. Aktuální nabídka zahrnuje modely pro začátečníky, pokročilé jezdce i speciální varianty pro nejmenší sportovce, doplněné o klíčové bezpečnostní prvky.
- Aquatone Wave Plus 11’0″ 2024 All-Round SUP (-40 %)
- Aquatone Wave 10’6″ 2024 All-Round SUP (-40 %)
- Aga Paddleboard DS2205SEAT 320 × 81 × 15 cm (-26 %)
- JH Standup Paddleboard Touring 320 cm Diamond (-20 %)
- Aga Dětský Paddleboard DS2218 305 × 81 × 15 cm (-10 %)
- VIC Bezpečnostní lano na paddleboard Enero 275 cm černé (-45 %)
- Další slevy najdete zde
Čluny a kajaky
Pro milovníky delších plaveb a vodní turistiky jsou připraveny odolné nafukovací čluny a kajaky. Tyto sety jsou zpravidla dodávány s kompletním příslušenstvím včetně vesel a pump, což umožňuje okamžité vyražení na řeku, jezero či mořské pobřeží.
- Intex Challenger K1 Kayak (-29 %)
- Nafukovací člun Mariner 3 (-20 %)
- SunClub 34176 Nafukovací kajak „Pathfinder“ 274 × 77 × 43 cm, zelený (-19 %)
- INTEX Excursion 4 Boat Set (-10 %)
- INTEX Challenger 2 Boat Set (-10 %)
- Člun 68303 Excursion pro kayak K1 2022 oranžová (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Šnorchlování a plavání
Objevování podvodního světa se neobejde bez kvalitní optiky a anatomicky tvarovaných ploutví. Výprodej přináší moderní celoobličejové masky, tradiční šnorchlovací sety pro dospělé i děti a plavecké brýle s pokročilou ochranou proti mlžení.
- ACRA Šnorchlovací set 3v1 M6213, černý, brýle, šnorchl, ploutve 36-41 (-26 %)
- Wave FULLMA L/XL, modrá (-25 %)
- Acra AEONE Premium, velikost S/M, černá (-10 %)
- ACRA Dětský šnorchlovací set 2v1, zelený (-10 %)
- ACRA Šnorchlovací set 3v1 M6213, žlutý, brýle, šnorchl, ploutve 36-41 (-10 %)
- Acra Plavecké brýle AEONE Antifog, grey (-10 %)
- NILS Aqua Plavecké brýle NQG550MAF černé (-10 %)
- Bestway Šnorchlovací maska Crusader (-10 %)
- Aga Celoobličejová šnorchlovací maska S/M DS1132 tmavě zelená (-10 %)
- Aga Ploutve 38-42 černé (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chladící boxy a autochladničky
Udržení potravin a nápojů v chladu je během horkých letních dnů klíčové, ať už na cestách autem, v kempu nebo u vody. Nabídka pokrývá jak kompaktní termoelektrické boxy, tak vysoce výkonné kompresorové autochladničky s precizní regulací teploty.
- Compass chladící box kompresor vestavný 50l 12/24V (-14 %)
- COMPASS Chladící box 30litrů TAMPERE 230/12V (-11 %)
- Rohnson R-4050 Ice Nomad (-10 %)
- SILVER FROST kompresor 25l 230/24/12V -20°C (-10 %)
- COMPASS Chladící box BLUE displej s teplotou (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo čistě vodní kategorie slevy zasáhly také sortiment pro relaxaci na zahradě či pohodlí při kempování. Komfortní skládací židle, ochranné slunečníky a stínící technika KingCamp a Texim umožní vytvořit příjemné zázemí kdekoli v přírodě.
- KingCamp Magnolia B20 grey (-20 %)
- KingCamp Magnolia B20 black (-20 %)
- Slunečník zahradní BASIC, průměr 180cm, antracit (-26 %)
- Slunečník zahradní COLUMBUS, šedý 230cm (-15 %)
- NILS Camp NC7826 (-10 %)
Kompletní přehled akčního zboží, podrobné technické specifikace a informace o dostupnosti skladových zásob jsou k dispozici přímo na internetových stránkách prodejce. Prozkoumejte aktuální kampaň a vybavte se na léto na e-shopu Alza.cz.
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