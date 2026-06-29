Letní výbava k vodě i na zahradu za zlomek ceny: Alza spouští slevy na outdoor a vodní sporty KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 29. 6. 2026#Ostatní
Letní výbava k vodě i na zahradu za zlomek ceny: Alza spouští slevy na outdoor a vodní sporty

Letní sezóna je v plném proudu a internetový obchod Alza přichází s rozsáhlou slevovou akcí zaměřenou na vodní sporty, plavecké i šnorchlovací potřeby a nezbytné outdoorové vybavení. Zákazníci mohou využít výrazného snížení cen u desítek produktů od renomovaných značek. Nabídka platí do vyprodaní zásob a představuje ideální příležitost pro kompletaci prázdninové výbavy za mimořádně výhodných podmínek.

Paddleboardy a příslušenství

Vodní hladinu letos ovládnou nafukovací paddleboardy, které kombinují stabilitu, snadný transport a sportovní vyžití pro celou rodinu. Aktuální nabídka zahrnuje modely pro začátečníky, pokročilé jezdce i speciální varianty pro nejmenší sportovce, doplněné o klíčové bezpečnostní prvky.

Čluny a kajaky

Pro milovníky delších plaveb a vodní turistiky jsou připraveny odolné nafukovací čluny a kajaky. Tyto sety jsou zpravidla dodávány s kompletním příslušenstvím včetně vesel a pump, což umožňuje okamžité vyražení na řeku, jezero či mořské pobřeží.

Šnorchlování a plavání

Objevování podvodního světa se neobejde bez kvalitní optiky a anatomicky tvarovaných ploutví. Výprodej přináší moderní celoobličejové masky, tradiční šnorchlovací sety pro dospělé i děti a plavecké brýle s pokročilou ochranou proti mlžení.

Chladící boxy a autochladničky

Udržení potravin a nápojů v chladu je během horkých letních dnů klíčové, ať už na cestách autem, v kempu nebo u vody. Nabídka pokrývá jak kompaktní termoelektrické boxy, tak vysoce výkonné kompresorové autochladničky s precizní regulací teploty.

Další zajímavé výběry

Mimo čistě vodní kategorie slevy zasáhly také sortiment pro relaxaci na zahradě či pohodlí při kempování. Komfortní skládací židle, ochranné slunečníky a stínící technika KingCamp a Texim umožní vytvořit příjemné zázemí kdekoli v přírodě.

Kompletní přehled akčního zboží, podrobné technické specifikace a informace o dostupnosti skladových zásob jsou k dispozici přímo na internetových stránkách prodejce. Prozkoumejte aktuální kampaň a vybavte se na léto na e-shopu Alza.cz.

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