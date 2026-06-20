WhatsApp chystá plánované zprávy na iPhonu. Zprávu odešlete až za dva týdny

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp pracuje na dlouho očekávané funkci plánovaných zpráv pro iOS. Uživatelé si budou moci napsat zprávu dopředu a nastavit přesný čas, kdy se automaticky odešle. Podle informací z testovací verze aplikace WhatsApp pro iPhone bude stačit podržet tlačítko pro odeslání zprávy. Následně se zobrazí nabídka, kde si uživatel vybere datum a čas doručení.
WhatsApp připravuje plánované zprávy
Náplánovat odeslání bude možné od 10 minut do maximálně 14 dnů dopředu. Fungovat to bude nejen v soukromých konverzacích, ale také ve skupinových chatech. Zprávu však obdrží pouze členové, kteří budou ve skupině v okamžiku jejího odeslání. Plánované zprávy zatím zůstávají ve vývoji a není jasné, kdy se objeví ve stabilní verzi aplikace. Jde však o jednu z nejžádanějších funkcí, kterou konkurence nabízí už dlouho.
WhatsApp rozšiřuje podporu více účtů
Kromě plánovaných zpráv Meta také rozšířila dostupnost podpory více účtů na iPhonu. Díky tomu lze na jednom zařízení používat dvě různá telefonní čísla bez nutnosti druhého telefonu nebo aplikace WhatsApp Business. Druhý účet lze přidat přímo v nastavení aplikace nebo propojit pomocí QR kódu.
Starší iPhony přijdou o podporu
WhatsApp zároveň oznámil, že od 30. listopadu ukončí podporu zařízení s verzemi staršími než iOS 15.5. Dotčené telefony už nebudou dostávat nové funkce ani bezpečnostní aktualizace.
Meta řeší tlak regulátorů i bezpečnost
Kolem aplikace WhatsApp se toho děje dost i mimo vývoj nových funkcí. Evropská komise nařídila společnosti Meta zpřístupnit WhatsApp Business API konkurenčním AI asistentům včetně ChatGPT a Copilotu. Regulátoři totiž mají podezření, že Meta zvýhodňuje vlastní službu Meta AI.
Zdroj: wabetainfo.com
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