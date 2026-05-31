Vivo doplňuje nabídku sluchátek o model TWS 5e

Vivo TWS 5e | Zdroj: Vivo
Společnost Vivo s nejnovějším modelem TWS 5e uzavírá kruh u aktuální generace bezdrátových sluchátek, pokud budeme vycházet ze složení předposlední série. Přestože nadále jde o cenově dostupného zástupce, tak oproti modelu TWS 3e hlavně nabízí daleko účinnější technologii ANC nebo podstatně delší výdrž baterie. Oficiální představení proběhlo během akce k novým telefonům z řady S60 a prvním náhlavním sluchátkům.
Levný neznamená osekaný
Sluchátka s certifikací IP54 zevnitř obsahují 11mm dynamický měnič. Mezi audio kodeky nejvíce vyniká LC3, ale nově došlo k přidání podpory prostorového zvuku a funkce DeepX 3.0. Dvojice mikrofonů přes umělou inteligenci redukuje šum během telefonování či přináší překlady v reálném čase. Hybridní adaptivní aktivní potlačení hluku dokáže fungovat do 55 dB.
Na jedno nabití zvládnou až 13 hodin poslechu a celková výdrž atakuje hranici 55 hodin. Konektivitu zajišťuje funkce Bluetooth 5.4, přičemž nechybí ani rychlé párování nebo připojení ke dvěma zařízení najednou. Mobilní hráče může potěšit režim nízké latence (42 ms). Každé sluchátko také zaujme nízkou hmotností 4,3 gramu.
Pro domácí zákazníky mají již spuštěn prodej za cenu v přepočtu 703 Kč a vybírat lze ze tří barevných možností – bílá, černá, světle modrá.
Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com
