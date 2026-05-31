AI na YouTube: Platforma zavádí automatické značení generovaného obsahu

Ačkoliv AI služby se zdokonalují každý měsíc a stále vidíme lepší výsledky, tak některé služby chtějí být transparentní. Například dodávají do generovaného obsahu vodoznaky, digitální podpisy a jiné signály pro lepší identifikaci. Youtube tomu jde naproti a upravuje své vlastní označování.
Youtube a AI
Samotná služba Youtube již nějakou dobu umožňuje označení obsahu jako AI, nebo že byla umělá inteligence použita u videa. Ostatně i sama platforma nabízí tvůrcům generování takového obsahu. Nově se označování, že video obsahuje AI obsah nebo bylo generováno, zobrazuje na viditelnějších místech, jak u Shorts, tak i u běžných videí.
Nejde ale jen o značku jako takovou. Součástí je i popisek pro vysvětlení. Tvůrci stále mají povinnost označovat takový obsah, ale Youtube se na to nebude zcela spoléhat. Od května se spouští nástroj pro identifikaci AI obsahu. Společnost uvádí, že sleduje různé metriky, signály a data. I při označení takového obsahu jako generovaného, mohou tvůrci požádat o přezkum.
Platforma označuje automaticky videa vygenerovaná skrze AI nástroje Youtube a také ty, které obsahují metadata C2PA. Kromě toho jsou zde i další techniky identifikace.
