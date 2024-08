Vivo TWS 3e: Levná novinka s ANC a dlouhou výdrží

Zdroj: Vivo

Vivo tento týden představilo další model rozšiřující řadu V a kromě toho jsme se dočkali i nových bezdrátových sluchátek Vivo TWS 3e.

Vivo V40 Pro: Lepší procesor a jeden 50MPx foťák navíc

Vivo TWS 3e

Tato novinka rovnou zapadá do kategorie ANC sluchátek, tedy s aktivním potlačením okolního hluku. V tomto případě se bavíme až do hodnoty 30 dB. S aktivní funkcí mohou poskytnout až 8.5 hodiny poslechu, s krabičkou pak 36 hodin. Pokud si ale vystačíte bez ANC, tak se bavíme o 10,5 hodinách, s krabičkou je to pak 42 hodin, což jsou výborné hodnoty.

K dispozici je rychlé nabíjení, v rámci kterého lze získat za 10 minut nabíjení 3 hodiny přehrávání hudby. Sluchátka podporují Bluetooth 5.3 a také duální připojení. Nechybí speciální módy s nízkou latencí a také se nabízí i zvukové efekty pro posílení výstupu.

Vivo TWS 3e splňují certifikaci IP54 a o nabíjení se stará jen USB C. Cena novinky je nastavena v přepočtu přibližně na 523 Kč. U nás by cena mohla být o něco vyšší, i tak by neměla přesáhnout hranici tisíce korun.

