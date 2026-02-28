Realme Narzo Power poznáme už 5. března

Realme Narzo Power 5G | Zdroj: GSMArena
Čínská firma Realme dokončuje příchod dalšího telefonu, který bude hlavně lákat na nadstandardní výdrž u baterie. Už ve čtvrtek 5. března dojde k oznámení modelu Narzo Power 5G a výrobce postupně odhaluje všechny klíčové prvky výbavy. Zařízení se podle očekávání stane velmi silným konkurentem pro ostatní zástupce ve střední třídě.
Zvládne toho hodně
Přední část by měl zabrat 6,8palcový AMOLED displej se zakřivením po bocích. Ten získá 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Pod ním poběží čipová sada Dimensity 7400 Ultra od MediaTeku. Ovšem přesné konfigurace paměti ještě neznáme. Nicméně o největší pozornost si řekne 10 001mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení. Ke všemu přidají i zpětné 27W nabíjení.
Přírůstek na svých bedrech ponese dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx), zatímco vpředu naleznete 16MPx selfie kamerku. Umělá inteligence se má zasadit o vylepšení pořízených záznamů. Uživatelským prostředím bude doprovázet platforma Realme UI 7.0, která poběží nad operačním systémem Android 16. Zvýšenou odolnost podloží hned tři certifikace (IP66, IP68, IP69).
Prodejci mají nabízet minimálně dvě barevné varianty (modrou, stříbrnou). Konečnou cenovku zjistíme krátce po odhalení již během příštího týdne.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře