Xiaomi Tag představen, lokátor podporuje Apple i Google systém

23. 2. 2026

Zdroj: Xiaomi

Po spekulacích a únicích zde máme novinku od Xiaomi v podobě lokátoru. Zařízení se jednoduše jmenuje Xiaomi Tag a oproti konkurenci má jednu podstatnou výhodu.

Xiaomi Tag

Tato novinka nijak nevybočuje svými specifikacemi a spíše patří mezi ty základní, jelikož o konektivitu se zde stará jen Bluetooth 5.4. Pokročilejší technologii UWB zde nenajdete, ale je zde například NFC. Bohužel je u něj omezení, jelikož po tapnutí mobilem zobrazí jen základní informace pro majitele iOS zařízení.

34f5ac573e7e5caa4d7cd972b0e0fc97 1600x1600x 9a8bc54fc7d044942131ee49d793c6f7 1600x1600x

Zdroj: Xiaomi

Rozměry jsou 46,5 x 31 x 7,2 mm a hmotnost je 10 gramů. Jak je vidět na designu, rovnou se nabízí poutko, takže odpadá potřeba dokupovat něco takového. Uvnitř je baterie CR2032, která vydrží jeden rok provozu. Xiaomi Tag je také vybaven reproduktorem a splňuje certifikaci IP67, takže setkání s vodou nebude problém, případně ani chvilkové ponoření.

3c22cd4c70642650fffcc84653d72bf9 1600x1600x 9c3562a83b567756c9a9c48b41b2b4c3 1600x1600x

Zdroj: Xiaomi

Největší výhodou Xiaomi Tag je podpora obou systému pro lokalizaci, tedy Apple Find My a Pátrací centrum od Googlu. Cena novinky vychází na cca 420 Kč, ale zatím si musíme počkat na uvedení v Česku a odhalení místní ceny.

Zdroj: fonearena.com

