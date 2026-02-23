Xiaomi Tag představen, lokátor podporuje Apple i Google systém

Zdroj: Xiaomi
Po spekulacích a únicích zde máme novinku od Xiaomi v podobě lokátoru. Zařízení se jednoduše jmenuje Xiaomi Tag a oproti konkurenci má jednu podstatnou výhodu.
Xiaomi Tag
Tato novinka nijak nevybočuje svými specifikacemi a spíše patří mezi ty základní, jelikož o konektivitu se zde stará jen Bluetooth 5.4. Pokročilejší technologii UWB zde nenajdete, ale je zde například NFC. Bohužel je u něj omezení, jelikož po tapnutí mobilem zobrazí jen základní informace pro majitele iOS zařízení.
Rozměry jsou 46,5 x 31 x 7,2 mm a hmotnost je 10 gramů. Jak je vidět na designu, rovnou se nabízí poutko, takže odpadá potřeba dokupovat něco takového. Uvnitř je baterie CR2032, která vydrží jeden rok provozu. Xiaomi Tag je také vybaven reproduktorem a splňuje certifikaci IP67, takže setkání s vodou nebude problém, případně ani chvilkové ponoření.
Největší výhodou Xiaomi Tag je podpora obou systému pro lokalizaci, tedy Apple Find My a Pátrací centrum od Googlu. Cena novinky vychází na cca 420 Kč, ale zatím si musíme počkat na uvedení v Česku a odhalení místní ceny.
Zdroj: fonearena.com
Komentáře