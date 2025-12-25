Xiaomi Watch 5 představeny, mají novou baterii a dva čipy

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi má ve zvyku představit první novinky pro domácí trh, pak se značným zpožděním pro ten světový. Dnes jsme se dočkali uvedení nového Xiaomi 17 Ultra a současně zde máme i nové hodinky Xiaomi Watch 5.
Xiaomi Watch 5
Tato verze pro čínský trh zatím není vybavena systémem WearOS, ale podle specifikací lze očekávat, že globální verze bude mít systém od Googlu. To ale není v tuto chvíli podstatné. Xiaomi Watch 5 zaujmou baterií, jelikož v hodinkách je kapacita 930 mAh. Byla použita technologie s křemíkem, proto je kapacita tak velká. Dle oficiálních stránek vydrží Xiaomi Watch 5 na jedno nabití 6 dnů používání, ale s WearOS se asi tato doba zkrátí. Otázkou je, jestli globální verze bude mít stále tuto novou baterii, nebo dojde na použití standardní technologie.
Kromě toho výrobce integroval dva čipy. Ten hlavní je Snapdragon W5 a pak je zde pětijádrový Hengxuan 2800 pro činnosti jako záznam aktivit. Je hlavně určen pro úkoly, kde není vyžadován vysoký výkon. Ten zřejmě bude pracovat nejvíce v úsporném režimu, kde hodinky mají vydržet 18 dnů používání.
Displej má 1,54palcovou úhlopříčku s rozlišením 480×480 pixelů a maximální jas je až 1500 nitů. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a WiFi 4, přičemž čínská verze podporuje mobilní připojení. Dále se nabízí NFC a GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS. Kromě měření tepu se nabízí i monitorování okysličení krve, EKG a EMG.
Základní verze má nastavenou cenu na cca 5 900 Kč bez daně a poplatků. Zatím si musíme počkat, jak bude vybavena globální varianta, což se samozřejmě dotkne i ceny.
