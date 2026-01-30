Redmi Buds 8 Pro: novinka na trhu s ANC a duálním připojením

Zdroj: Redmi
Není to tak dávno, co na český trh byla uvedena bezdrátová sluchátka Buds 8 Lite od Redmi. Dnes tato značka přidává další model do své nabídky, Redmi Buds 8 Pro.
REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč
Vybavenější Redmi Buds 8 Pro
Ačkoliv by se mohlo zdát podle názvu, že se bude jednat o sluchátka zapadající do nejvyšší třídy, tak se spíše jedná o velmi dobrou střední třídu. Základem jsou zde dva měniče s 11 a 6,7 mm. To vše je podpořeno o certifikaci Dolby Audio. Jsou zde podporovány kodeky SBC, AAC, LHDC, MIHC a LC3. Nesmí chybět aktivní potlačení okolního hluku (ANC) až do hodnoty 55 dB. U hovorů se má dosahovat potlačení až do 95 dB.
Mezi bonusovými funkcemi se nabízí duální připojení ke dvěma zařízením současně, a dokonce je zde podpora pro sdílení audia z jednoho zařízení, ale musí se jednat o zařízení Xiaomi nebo Redmi. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4.
Na jedno nabití umí přehrávat hudbu po dobu 8,5 hodin, ve spojení s krabičkou pak 35 hodin. Při zapnuté funkci ANC se pak dostane na 4,5 hodiny, respektive celkově 16 hodin. Redmi Buds 8 Pro mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 1200 Kč bez daně a dalších poplatků.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře