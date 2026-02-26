Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank je novinka s magnety, která není určena pro Xiaomi mobily

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi patří mezi ty výrobce, co se snaží nabídnout co nejvíce produktů a nejen mobilní telefony. Nyní ale došlo na powerbanku, která vypadá zajímavě, ale je trochu zvláštní, jelikož plně nepodporuje ani jeden mobil tohoto výrobce.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Samotný název je přímočarý a v podstatě prozrazuje všechny vlastnosti, tedy ty základní. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W právě nabízí bezdrátové nabíjení, ale zvláštností je, že má magnetické uchycení, tedy Qi2. Jenže ani jeden mobil od Xiaomi, a to ani Redmi, nemá tyto magenty. Ano, jde je nabíjet bezdrátově, ale nejde využít plný potenciál.

Xiaomi tuto powerbanku designovalo pro jiné mobily, které mají magnetické uchycení. Ostatně si stačí všimnout, že je i v oranžové barvě, což asi naláká majitelé iPhonů. Kromě podpory 15W bezdrátové technologie umí nabíjet přes USB C až 22,5W, přičemž je zde možnost nabíjení dvou zařízení najednou.

Rozměry novinky jsou 98,5 × 71,5 × 6 mm, přičemž takové tloušťky a kapacity bylo dosaženo za využití křemíkovo-uhlíkové technologie. Hmotnost je 98 gramů. Cena novinky vychází na cca 1000 Kč a zatím není jisté, kdy se objeví na českém trhu.

