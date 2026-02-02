Meizu Note, Vivo X, odolná Blackview a další: Novinky v obchodech #6

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Meizu Note 21
Sporadicky se na našem trhu objeví nějaký model od Meizu a nyní zde máme Meizu 21 Note, což je mobil zapadající do nejnižší třídy. Specifikace nejsou nějak dobré, ale aspoň baterie má vyšší kapacitu.HEUREKAMeizu Note 21 8GB/256GB...Cena od 3 206 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Meizu Note 21
- displej: 5,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD
- procesor: Spreadtrum T606 (2x A75 1,6 GHz + 6x A55 1,6 GHz)
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB EMMC 5.1, podpora paměťových karet
- Operační systém: Android 14
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, S5KJN1SQ03_FGX9, f/1,8, PDAF, 5P, FOV 74,4°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, S5KJN1SQ03_FGX9, f/1,8, PDAF, 5P, FOV 74,4°)
- bez zvýšené odolnosti
- čtečka otisků prstů
- audio: Smart PA (OCA7237WPAD), mono reproduktor (1217), FM rádio
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS (Glonass/Beidou/Galileo), USB-C, bez NFC
- rozměry: 167,8 x 77,4 x 9,1 mm
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (typ) / 5850 mAh (min), 18W nabíjení (SFCP protokol)
Vivo X200
Vivo X200 není nějak absolutní novinka, i tak vidíme, že některé obchody tento kousek zařazují do nabídky. Se svou cenou se může jevit jako jeden z dostupnějších top modelů na našem trhu.HEUREKAVivo X200 5G 16GB/512GB...Cena od 19 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo X200
- displej: 6,67 palců, 2800 x 1260 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 120 Hz
- procesor: Dimensity 9400
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X (Ultra)
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0
- Android 15 + FuntouchOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP68
- 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC
- rozměry: 160,27 x 74,81 x 7,99 mm; 197 gramů
- baterie: 5800 mAh + 90 W
iGET T2
Do kategorie levných odolných mobilů zamířil model iGET T2, který má sice slabé specifikace, ale aspoň nabízí pořádnou kapacitu baterie. Tomu ale odpovídá i hmotnost.HEUREKAiGET T2 8GB/256GB BlackCena od 4 452 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace iGET T2
- displej: 6,6″ HD+ IPS, rozlišení 720 x 1612 px
- procesor: T606 1,6 GHz
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB, podpora microSD (až 256 GB, sdílený slot)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: 2x Nano SIM (Dual 4G)
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- audio: FM rádio
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), podpora Wi-Fi volání, Bluetooth 5.0, GPS (GLONASS, BEIDOU, Galileo), NFC, OTG, USB-C
- rozměry a hmotnost: 176,8 x 84,2 x 16,8 mm, 371,6 g
- baterie a nabíjení: 10 800 mAh, 10W nabíjení (5V / 2A)
Blackview XPLORE 1 PRO
I další kousek je spíše pracovní nástroj, a to nemyslíme jen kvůli baterii s kapacitou dvaceti tisíc mAh. Mobil je vybaven i termovizí, která zvládá rozsah -10 až 400 °C. Aby toho nebylo málo, tak na zadní straně je ještě jeden displej.HEUREKABlackview XPLORE 1 PRO...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Blackview XPLORE 1 PRO
- displej: 6,78 palců, IPS, rozlišení 1080×2460 px, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5
- zadní: 2,01 palců
- procesor: MediaTek Dimensity 7050 (8 jader, 2,4 GHz)
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB, bez podpory paměťových karet
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- IP68 + IP69K + MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů (střední rám), odemykání obličejem
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth, GPS (QZSS / BEIDOU / GALILEO / GLONASS / A-GPS), NFC, AI Funkce, USB-C
- rozměry a hmotnost: 184 x 83 x 29,5 mm, 640 gramů
- baterie a nabíjení: 20 000 mAh Li-Ion, 55W rychlé nabíjení, 5W reverzní nabíjení
Blackview FORT 100
Poslední novinka je sice odolná, ale zapadá do nejnižší cenové kategorie. Bohužel zde není nic extra navíc, tedy až na lepší reproduktor. Jinak se jedná o základní obrněný mobil.HEUREKABlackview FORT 100...Cena od 3 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Blackview FORT 100
- displej: 6,56 palců, HD+ IPS, rozlišení 720 x 1612 px, 90 Hz (AI Smart)
- procesor: MediaTek Helio G81 (8 jader, 2,0 GHz)
- RAM: 8 GB (+ 16 GB Virtual RAM)
- úložiště: 128 GB, podpora microSD (až 2 TB)
- Operační systém: Android, Doke OS (Doke AI 2.0)
- Dual SIM: 2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + microSD
- Foťáky:
- zadní: 16 Mpx (AI)
- přední: 13 Mpx
- IP68, IP69K, MIL-STD-810H, IP X9
- čtečka otisků prstů (střední rám), odemykání obličejem
- audio: Smart-K reproduktor
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS (BEIDOU / GALILEO / GLONASS / A-GPS), NFC, AI Funkce, USB-C
- rozměry a hmotnost: 174,6 x 83 x 10,7 mm, 245 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh Li-Ion, 18W rychlé nabíjení (nabíječka není součástí balení)
