Chytré hodinky OnePlus, Lotus, Canyon a TITMO: Novinky v obchodech #5

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

OnePlus Watch Lite

Na konci minulého roku došlo na uvedení hodinek OnePlus Watch Lite a nyní jsou již běžně k dispozici v obchodech. Sice nemají běžný systém, ale ve výbavě najdete například i GPS a NFC. Základem je jasný displej.

Lotus Connected L20000/1

Dnešní nejdražší model se jmenuje Lotus Connected L20000/1 a spadá do kategorie hybridních hodinek, jelikož mají fyzické ručičky a současně chytré funkce s malým displejem. Na jedno nabití mají vydržet 10 dnů, ale to se netýká zobrazování času.

Canyon Hexagon 88

Zamíříme nyní do nejnižší cenové kategorie s hodinkami Canyon Hexagon 88. Ty ale mají unikátnější design. Základem je AMOLED displej a výdrž má být až 11 dnů na jedno nabití. Umí měřit tep i okysličení krve, samozřejmě nechybí fitness funkce.

Na trhu jsou nově i levnější hodinky, kde ale nehledejte pokročily displej. TITMO O-100 mají jen TFT panel. I tak mají hodinky senzory pro tep, SpO2 a krevní tlak. Na jedno nabití mají vydržet 12 dnů.

