Garmin uvádí hodinky Approach J1 pro mladé golfisty

Na milovníky golfu je zaměřen nový přírůstek od společnosti Garmin a ten je především určen pro hráče z řad juniorů. Tento model si vysloužil přesný název Approach J1. Americký výrobce u nich spustil oficiální prodej i na českém trhu, kde jsou k dostání ve dvou různých barvách za částku 8 690 Kč.
Ve jménu golfu
Hlavní roli u hodinek hraje přes 43 000 předinstalovaných hřišť. Hráč u každé jamky dostává informace o tempu hry, doporučení vhodné hole dle zkušeností a následného způsobu odpalu míčku. Samozřejmě nasbíraná data se synchronizují do aplikace Garmin Golf. Mimochodem větší motivaci také přinesou oslavné animace na displeji. U rozhraní došlo k zjednodušení, aby se dítě neztratilo v záplavě informací a nastavení.
Samozřejmě nechybí možnost zaznamenávání jiných sportovních aktivit. Do samotné výbavy patří 1,2palcový AMOLED panel dosahující na rozlišení 390 x 390 pixelů a podporující funkci Always-on. Celková výdrž atakuje hranici maximálně 10 dnů. Dále uživatelská data pobere interní úložiště s kapacitou 4 GB nebo zvládnou potápění do hloubky 50 metrů.
Z použitých materiálů můžeme zmínit eloxovaný hliník u rámečku, rychloupínací řemínek z elastického textilu a chemicky tvrzené sklo chránící displej. V obchodech jsou dvě varianty barev (černo-modrá, fialová).
