Garmin uvádí hodinky Approach J1 pro mladé golfisty

Garmin Approach J1 | Zdroj: Garmin

Na milovníky golfu je zaměřen nový přírůstek od společnosti Garmin a ten je především určen pro hráče z řad juniorů. Tento model si vysloužil přesný název Approach J1. Americký výrobce u nich spustil oficiální prodej i na českém trhu, kde jsou k dostání ve dvou různých barvách za částku 8 690 Kč.

Ve jménu golfu

Hlavní roli u hodinek hraje přes 43 000 předinstalovaných hřišť. Hráč u každé jamky dostává informace o tempu hry, doporučení vhodné hole dle zkušeností a následného způsobu odpalu míčku. Samozřejmě nasbíraná data se synchronizují do aplikace Garmin Golf. Mimochodem větší motivaci také přinesou oslavné animace na displeji. U rozhraní došlo k zjednodušení, aby se dítě neztratilo v záplavě informací a nastavení.

garmin approach j1 4 1334x1254x garmin approach j1 3 1332x1254x

Garmin Approach J1 | Zdroj: Garmin

Samozřejmě nechybí možnost zaznamenávání jiných sportovních aktivit. Do samotné výbavy patří 1,2palcový AMOLED panel dosahující na rozlišení 390 x 390 pixelů a podporující funkci Always-on. Celková výdrž atakuje hranici maximálně 10 dnů. Dále uživatelská data pobere interní úložiště s kapacitou 4 GB nebo zvládnou potápění do hloubky 50 metrů.

garmin approach j1 2 2200x1450x

Garmin Approach J1 | Zdroj: Garmin

Z použitých materiálů můžeme zmínit eloxovaný hliník u rámečku, rychloupínací řemínek z elastického textilu a chemicky tvrzené sklo chránící displej. V obchodech jsou dvě varianty barev (černo-modrá, fialová).

garmin approach j1 5 2864x1124x

garmin approach j1 6 2868x1052x

Garmin Approach J1 | Zdroj: Garmin

Zdroje: gizmochina.com, garmin.com, garmin.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

