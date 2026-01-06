Telegram novinky: Dokončení integrace Liquid Glass a AI novinka

Telegram novinky: Dokončení integrace Liquid Glass a AI novinka2026-01-06T07:00:23+01:00
• 6. 1. 2026#Aplikace #iOS

Zdroj: Telegram

Komunikační platformy se předhání ve funkcích a možnostech, které z nich více méně vytváří hodně specifické sociální sítě. Telegram každou chvíli přidává nějaká vylepšení a nyní došlo na řadu i AI.

I zde je AI

Už jsme mohli vidět v nejrůznějších službách, že se snaží nabídnout shrnutí textu v několika odrážkách nebo ve velmi stručném podání. Nyní takovou novinku v kanálech. Konkrétně se jedná o open-source model běžící v decentralizované síti Cocoon, přičemž je vše zacíleno na ochranu dat a soukromí.

videoframe 2273 1920x1920x

Zdroj: Telegram

Vývojáři se také chlubí kompletní integrací Liquid Glass designu v aplikaci pro iOS, a to včetně všech elementů a efektů. Současně v nastavení aplikace jde potlačit některé efekty pro vylepšení výkonu a menší spotřebu energie.

Více novinek není v nové verzi aplikace, ale jak Telegram poukazuje, nová aktualizace měla přijít ještě na konci minulého roku. Bohužel Apple pozdržel proces vydání.

Zdroj: neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat