Telegram novinky: Dokončení integrace Liquid Glass a AI novinka

Zdroj: Telegram
Komunikační platformy se předhání ve funkcích a možnostech, které z nich více méně vytváří hodně specifické sociální sítě. Telegram každou chvíli přidává nějaká vylepšení a nyní došlo na řadu i AI.
I zde je AI
Už jsme mohli vidět v nejrůznějších službách, že se snaží nabídnout shrnutí textu v několika odrážkách nebo ve velmi stručném podání. Nyní takovou novinku v kanálech. Konkrétně se jedná o open-source model běžící v decentralizované síti Cocoon, přičemž je vše zacíleno na ochranu dat a soukromí.
Vývojáři se také chlubí kompletní integrací Liquid Glass designu v aplikaci pro iOS, a to včetně všech elementů a efektů. Současně v nastavení aplikace jde potlačit některé efekty pro vylepšení výkonu a menší spotřebu energie.
Více novinek není v nové verzi aplikace, ale jak Telegram poukazuje, nová aktualizace měla přijít ještě na konci minulého roku. Bohužel Apple pozdržel proces vydání.
- Telegram novinky: Vyhledávání příspěvků a hodnocení profilů
- Telegram novinky: nově s hudbou na profilu
- Telegram novinky: Živé streamy a Liquid Glass
- Telegram novinky: Už netřeba SMS pro ověření a další vylepšení
Zdroj: neowin.net
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Webový Gmail přichází o schopnost fungovat jako klient pro jiné účty
OPPO A6 Pro 5G doplňuje řadu, zachovává si velkou baterii
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře