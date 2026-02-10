Telegram novinky: Nový design, správa skupin a digitální dárky

2026-02-10
• 10. 2. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Komunikační platforma Telegram každý měsíc přinese několik novinek a modifikací a i v tomto měsíci zde máme něco pro uživatele na obou platformách.

Liquid Glass

Každý operační systém mám svůj specifický designový směr, byť rozdíly nejsou mnohdy nějak zásadní. Současně vývojáři aplikací se snaží přizpůsobit, aby jejich aplikace seděla do designu systému. Není tak divu, když iOS verze přišla s Liquid Glass typickým pro iOS, ale nyní zde máme aktualizaci přinášející tento styl i pro verzi pro Android. Aplikace tak bude trochu vybočovat, současně vývojáři nebo spíše designéři aplikace mají o něco méně práce.

Zdroj: Telegram

Současně v nastavení aplikace si můžete upravit intenzitu efektů Liquid Glass, záleží na tom, jestli chcete více efektů nebo více výkonu a úspory energie. Současně se u iOS verze dostává Liquid Glass i do přehrávače médií a do náhledů, kde jde spíše o efekty spojené s přeuspořádáním navigačních prvků.

Není vše ale jen o designu. Byl upraven systém kolem skupin, co se týče opuštění. Pakliže vlastník skupiny ji opustí definitivně, tak po uplynutí jednoho týdne dojde k převodu vlastnictví na jednoho z administrátorů. Současně ale při opuštění skupiny může původní majitel vybrat manuálně nového vlastníka.

Došlo na přidání možnost vytváření unikátních digitálních dárků, což zapadá do budované ekonomiky platformy. Poslední vylepšení v rámci aktualizace se týká tlačítek u robotů, která nově mohou mít různé barvy.

Zdroj: Tisková zpráva

